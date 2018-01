Governo equipa Vigilância Sanitária para fiscalizar atendimento hospitalar em MS

Os carros serão utilizados nos serviços de fiscalização de hospitais que ofertam atendimento de alta complexidade, como quimioterapia, radioterapia, medicina nuclear e hemodiálise - Foto: Leka

O Governo de Mato Grosso do Sul entregou nesta quinta-feira (11) cinco veículos para núcleos regionais da Vigilância Sanitária do Estado (Campo Grande, Dourados, Naviraí, Três Lagoas e Nova Andradina). Os carros serão utilizados nos serviços de fiscalização de hospitais que ofertam atendimento de alta complexidade, como quimioterapia, radioterapia, medicina nuclear e hemodiálise.

“É uma ação que fortalece a Vigilância Sanitária e agiliza o trabalho dos técnicos, para garantir qualidade dos serviços prestados nas unidades de saúde de Mato Grosso do Sul”, afirmou a governadora em exercício Rose Modesto. O secretário estadual de Saúde, Carlos Coimbra, também participou da entrega dos veículos. “É mais uma forma de fortalecermos nossas ações de vigilância sanitária, com prevenção e fiscalização”, argumentou.

Os carros foram adquiridos pelo valor de R$ 220 mil – recursos do Governo do Estado e do Ministério da Saúde. Para a coordenadora de Vigilância Sanitária do Estado, Glauce Guimarães de Oliveira Moura, os novos carros vão facilitar o acesso do técnicos aos vários municípios que compõem as regionais de saúde. Entre as atividades estão a “avaliação de risco sanitário no serviço hospitalar e nos processos de trabalho, onde há risco para o paciente”.

Além de fiscalizar os serviços de saúde alta, média e baixa complexidade em todo o Estado, a Vigilância Sanitária de MS trabalha com monitoramento e prevenção de problemas relacionados aos produtos de origem animal; qualidade de alimentos; incineração de drogas; e outros.