Governo empossa amanhã o Comitê Estadual de Combate ao vetor Aedes aegypti

Campo Grande (MS) – O Governo do Estado realiza nesta sexta-feira (12.4), às 14h, a posse do Comitê Estadual de Combate ao vetor Aedes aegypti. O governo tem auxiliado os municípios com inúmeras ações no combate à Dengue, Zika e Chikungunya neste período de alta incidência do mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças.

O comitê é composto por 40 representantes de órgãos da administração pública e de diversos setores privados, no intuito de promover maior mobilização da população e aumento da efetividade das medidas, para que o quadro epidêmico seja menor no Estado, diminuindo os riscos às pessoas e os prejuízos à saúde pública. O órgão foi instituído em 2017, para atuar de forma coordenada e integrada nas ações de controle, prevenção e redução do Aedes aegypti em Mato Grosso do Sul.

O comitê faz parte da estrutura da Sala Estadual de Situação, criada para registrar os dados levantados a cada visita realizada pelo agente de endemias – direcionando assim as ações de redução dos criadouros do mosquito, foi um das principais estratégias adotadas pela atual gestão no combate ao vetor Aedes aegypt.

Em conjunto com o trabalho da Sala de Situação, os cursos de capacitação para os profissionais que atuam no enfrentamento ao mosquito foram intensificados em todos os 79 municípios, proporcionando a atualização da estrutura e operação em campo dos agentes.

Governo auxilia municípios no Combate a dengue

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, por meio da Superintendência Geral de Vigilância em Saúde, tem auxiliado os municípios no combate à Dengue, Zika e Chikungunya neste período de alta incidência do mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças.

Para auxiliar os municípios no tratamento contra a doença, a SES enviou insumos do programa da dengue, por meio do caminhão da CAF, aos 79 municípios. Foram distribuídos 37,1 mil frascos de soro fisiológico, 14,5 mil frascos de dipirona e 29,7 mil de paracetamol. Também foi enviado material gráfico de sangue para orientação de profissionais dos 79 municípios via NRS – cartaz de classificação de risco e exames para identificação da fragilidade de vasos sanguíneos e tendência de sangramento.

A Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores dá suporte técnico e logístico para que todos os municípios de Mato Grosso do Sul possam elaborar estratégias de ações de combate.

A Secretaria Estadual de Saúde está em contato constante com os municípios com alta incidência de notificações, tanto na parte de Controle de Vetores como na assistência e vigilância epidemiológica. As ações são interligadas. Quando se decreta epidemia algumas condutas são orientadas como, por exemplo, colocar em ação os planos de resposta a epidemia contidos no Plano de Contingência Estadual e Municipal.

O Governo do Estado também investiu em estrutura, distribuindo equipamentos e materiais as prefeituras. Os municípios de Mato Grosso do Sul receberam 4,5 mil uniformes, 2,6 mil bolsas de lonas totalmente equipadas, 880 máscaras, 620 macacões, 3,7 mil luvas, 1 mil botinas, 4,5 mil filtros, 170 bonés, 36 mil sacos de lixos, 630 óculos de proteção, 570 mil folders, 720 faixas, 23 mil cartazes, 1 mil banners, 60 mil litros de inseticida Malathion e 575 quilos de larvicida Pyriproxufen.

A Coordenadoria Estadual de Controle de Vetores também disponibilizou 16 máquinas de UBV pesado para os municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Coxim, Naviraí, Corguinho, Rio Negro, Aquidauana, Bataguassu, Ponta Porã, Sidrolândia, Terenos, Água Clara e Bonito. Também foram distribuídas 56 bombas costais motorizadas no Estado.

Foram capacitados 79 coordenadores de Endemias, para atuação em cada município, 189 supervisores de Endemias, 359 agentes de Endemias, 26 técnicos de laboratório e 162 técnicos operacionais.

Para dar agilidade na detecção da doença, a Secretaria Estadual de Saúde adquiriu com recursos próprios Kits de diagnostico capazes de realizar 25 mil exames. O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) realiza exames dos 79 municípios. Para o diagnóstico da dengue, zika e da febre chikungunya, são realizados os exames de biologia molecular (PCR) e sorologia (Elisa), feitos por kits IgM, NS1 e IgG. Os resultados ficam prontos em quatro horas, dando prioridade para pacientes graves, internações e óbitos.

Sobre o Comitê

O Comitê Estadual de Combate ao vetor Aedes aegypti é formado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MS) , Secretaria de Estado de Educação (SEDMS), Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (SEDHAST-MS), Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP-MS), Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-MS), Secretaia Especial do Escritório de Gestão Política, Secretaria Especial do Governo, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar – SEMAGRO, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, Agência Estadual de Metrologia – AEM, Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos – AGESUL, Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, Ministério Público Federal, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul – TJMS, Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC/MS, Polícia Rodoviária Federal – PRF, Comando do 6º Distrito Naval – Marinha do Brasil – Corumbá, Comando Militar do Oeste 9ª Região Militar – Exército Brasileiro Ala 5 Força Aérea Brasileira, Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul – SANESUL, Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul – FUNDESPORTE, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, Universidade Federal de MS – UFMS, Conselho Estadual de Saúde – CES, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde – COSEMS, Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul – FIEMS, Núcleo Estadual do Ministério da Saúde – Mato Grosso do Sul, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Mato Grosso do Sul , Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul – FECOMERCIO, Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul – ASSOMASUL, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, Serviço Social da Indústria – SESI, Serviço Social do Comércio – SESC, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande MS (APAE) e Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso do Sul – OAB.

Airton Raes – Secretaria de Estado de Saúde (SES).