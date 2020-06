Governo de SP repassará respiradores à cidade de Guarulhos 

O governo do estado de São Paulo informou hoje (3) que irá repassar ao município de Guarulhos, na Grande São Paulo, respiradores pulmonares para ajudar no enfrentamento do novo coronavírus na cidade. Na última segunda-feira (1º), Guarulhos atingiu 100% de sua capacidade de atendimento em unidades de terapia intensiva (UTI). Dados divulgados ontem (2), mostram que a utilização desse tipo de leito havia caído para 93%.

“Nós sempre trabalhamos em rede, e na região nós já providenciamos o envio de várias unidades de ventiladores e respiradores no sentido de aumentar o número de leitos. Estamos recebendo entre hoje e sexta-feira mais respiradores e a cidade de Guarulhos estará contemplada”, disse o secretário de Saúde do estado, José Henrique Germann Ferreira.

De acordo com o governo do estado, apesar de ter atingido 100% da capacidade de atendimento em UTIs, nenhum paciente de Guarulhos ficou sem ser assistido adequadamente, já que sistema de saúde do estado funciona de forma integrada e pode utilizar leitos de outras localidades.

Guarulhos é a segunda maior cidade do estado. De acordo com os números divulgados ontem, o município já havia registrado 293 mortes por covid-19 e tinha 3.269 casos confirmados.