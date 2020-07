Governo contrata epidemiologista e médico

O Diário Oficial do Estado traz nesta segunda-feira (06.07), o edital de inscrições para o processo seletivo destinado à contratação de profissionais da área médica - (Foto: SECOM GOV MS)

O Diário Oficial do Estado traz nesta segunda-feira (06.07), o edital de inscrições para o processo seletivo destinado à contratação de profissionais da área médica. São duas vagas para médico – clínica médica e duas vagas para epidemiologista, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração total bruta de R$ 6.639,23 e R$ 3.412,14, respectivamente.

O período de inscrições e envio de documentos para a avaliação curricular é das 08h do dia 06 de julho às 17h do dia 09 de julho. No site www.concurso.ms.gov.br, no ícone “CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS” estarão disponíveis o edital completo e o formulário de relação de documentos.

Os resultados preliminares serão publicados no dia 16 de julho, e às 08h do mesmo dia começa o período recursal, que segue até às 17h do dia 17 de julho. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 22 de julho, e no dia seguinte, 23 de julho, serão publicados os resultados definitivos das inscrições, o resultado final, homologação do processo seletivo e convocação dos candidatos aprovados.

Os candidatos aprovados deverão apresentar documentos e comprovar requisitos nos dias 28 e 29 de julho, em horário a ser definido em edital.

Para conferir o edital de abertura do processo seletivo na íntegra, acesse as páginas 51 a 59 da edição nº 10.214 do Diário Oficial do Estado.