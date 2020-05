Governo amplia vagas de processo seletivo da Fundação Serviços de Saúde

Além da ampliação de vagas, também foi publicado um edital de convocação em substituição a candidatos ausentes nas funções de médico clínico-geral e técnico de enfermagem - Foto: Divulgação

O Governo do Estado publicou nesta quarta-feira (20) a ampliação do quantitativo de vagas oferecidas no processo seletivo da Fundação Serviços de Saúde de MS (Funsau) em mais 14 vagas.

A distribuição será para as funções de fisioterapeuta intensivista e enfermeiro com oito e seis vagas ampliadas, respectivamente, e serão providas por candidatos habilitados, obedecendo a ordem de classificação.

Além da ampliação de vagas, também foi publicado um edital de convocação em substituição a candidatos ausentes nas funções de médico clínico-geral e técnico de enfermagem. Em ambos os casos, a apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação será, exclusivamente, no período de 21 e 22 de maio, das 08h às 11h e das 13 às 16h (horário de MS).

Os candidatos deverão comparecer na Coordenadoria de Gestão de Trabalho, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, nº 36, bairro Aero Rancho IV.

Para conferir os editais na íntegra, bem como, os documentos e requisitos necessários, acesse as páginas 58 a 61 da edição nº 10.176 do Diário Oficial do Estado.