Governador quer concluir construção do Hospital Regional de Três Lagoas em um ano

Máquinas da construção civil estão a postos na área de mais de 26 mil m² do Distrito Industrial, na BR-158, onde será construído o Hospital Regional de Três Lagoas, e operários já preparam as primeiras etapas para a edificação do prédio de três pavimentos e 138 leitos.

Nesta quarta-feira (29), o governador Reinaldo Azambuja visitou o local onde será erguida a unidade de saúde e disse querer concluir a obra em um ano, mesmo com o contrato prevendo prazo de dois para o término.

O Hospital Regional de Três Lagoas será referência em saúde para a Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Ele funcionará com estrutura de atendimento para moradores de pelo menos 10 cidades: Água Clara, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Selvíria, além de Três Lagoas.

