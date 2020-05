Governador do DF tem quadro estável após cirurgia de emergência

O estado de saúde do governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha, está estável após cirurgia realizada na madrugada de hoje (26), em Brasília. De acordo com o boletim médico do Hospital DF Star, o procedimento aconteceu sem intercorrências.

Ibaneis foi internado na tarde de ontem (25) com dores no abdômen e submetido a uma cirurgia por vídeo (laparoscopia). Durante a intervenção, foi identificada e corrigida uma perfuração, em um segmento intestinal, por um fragmento de osso.