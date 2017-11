Governador cobra do Ministério da Saúde liberação de R$ 45 milhões para hospitais do MS

O montante também será destinado para aquisição de aparelhos para Hospital do Trauma da Santa Casa de Campo Grande - Reprodução

O governador Reinaldo Azambuja esteve na tarde desta segunda-feira (27.11) com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para cobrar a liberação de R$ 45 milhões já acertados com o governo federal, para a compra de equipamentos e custeio de hospitais da rede pública do Estado.

Desse total, R$ 30 milhões são para equipar os hospitais de Três Lagoas, Corumbá e Dourados, e também aquisição de alguns aparelhos para o Hospital do Trauma da Santa Casa de Campo Grande e o Hospital de Câncer da Capital. Os R$ 15 milhões restantes são para o custeio das unidades da rede pública de saúde.

“A saúde é prioridade no nosso governo e há seis meses começamos as gestões com o Ministério da Saúde para equipar os hospitais que estamos construindo e também para ajudar no custeio dos hospitais já em funcionamento, pois sabemos das dificuldades financeiras que todos enfrentam e precisamos unir esforços para assegurar a população acesso a saúde de qualidade”, afirmou o governador.

Reinaldo Azambuja esteve também com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy, para saber da saúde do presidente Michel Temer, que no fim de semana passou por uma cirurgia e recebeu alta hoje. O governador de Mato Grosso do Sul disse ao ministro que torce pela rápida recuperação do presidente Temer.

Hospitais

O Hospital Regional de Três Lagoas vai contar com 138 leitos divididos em 6 leitos de pré-parto, parto e pós-parto; 3 de indução e recuperação de pacientes; 5 de observação pediátrica; 22 de observação paciente; 2 de observação psiquiátrica; 10 leitos de UTI cirúrgica; 10 leitos de UTI clínica; 48 de enfermarias; 4 de internação isolamento; 8 de semicrítico; 12 de preparo de recuperação pós-anestésica e 8 de observação recuperação paciente e também vai atender às demandas dos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) do campus Três Lagoas, formando novos profissionais capacitados para atuar na saúde pública.

Em Corumbá, o Governo do Estado está investindo para melhorar o atendimento do hospital da cidade, há muito tempo aguardada pela população da cidade. Conforme foi anunciado em setembro, quando Corumbá completou 239 anos de criação, a obra vai melhorar as condições dos serviços de média e alta complexidade na região. Dividida em três ações, a obra na Santa Casa de Corumbá aproveitará a antiga estrutura do prédio, datada de 1904, e envolverá a construção de novo prédio para o pronto socorro e recepção geral; a reforma e adequação das atuais instalações da maternidade para reativação do centro obstétrico; e a construção de 30 leitos de internação geral.

Já o Hospital Regional de Dourados será ponto de atenção, prioritariamente, da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas e da Rede da Pessoa com Deficiência. A unidade de referência terá perfil assistencial de hospital geral, que priorizará as linhas de cuidados de urgência/emergência, cardiologia, nefrologia, oftalmologia e cirurgia geral.

A unidade será contemplada com leitos distribuídos em enfermaria masculina e feminina, de isolamento, UTI adulto, isolamento UTI adulto, UTI pediátrica, isolamento UTI pediátrico, leitos de observação adulto, centro cirúrgico e obstétrico, farmácia, unidade de nutrição, anexo de serviços, pronto atendimento e observação de isolamento, recuperação e pós-anestésica e recuperação de endoscopia, totalizando 71 leitos e 6.022 m² de área.