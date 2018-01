Gerentes de unidades da SESAU recebem capacitação para melhorar gestão e atendimento à população

Os eixos abordados nas capacitações são: gestão, educação, clínica e equipes de saúde, e controle social - Divulgação

Cerca de 120 gerentes de todas as unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande devem ser capacitados no Projeto de Educação Permanente para o fortalecimento da governança do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Modelo de Gestão em Defesa da Vida (MGDV). As capacitações tiveram início neste mês de janeiro e devem ocorrer durante o ano de 2018 e são executadas pela Gerência de Educação Permanente (GEP).

O MGDV visa repensar a forma de organizar a atenção à saúde desde os processos macro estrutural até a micropolítica do trabalho, reinventando e formulando a clínica, saindo do ato prescritivo, da institucionalização da medicação na perspectiva de produzir saúde e sujeitos.

Já a governança no setor público compreende os mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade.

O Projeto de Educação Permanente é construído e executado de forma integrada com as superintendências da SESAU, coordenações, gerências, divisões, gabinete e assessorias em parceria com instituições de ensino e outras secretarias do Município.

Para a gerente da GEP, Luciane Aparecida Pereira de Lima, “os encontros fortalecem as capacidades dos gerentes das unidades, potencializando o protagonismo de cada indivíduo, garantindo melhor qualidade do serviço oferecido à população”.

Os gerentes vão participar das capacitações por meio de eixos estratégicos de educação elaborados pela GEP, que tem como objetivo principal apoiar a articulação, apoio e integração horizontal, vertical e transversal das diversas políticas públicas de saúde que compõem o SUS.

Os eixos abordados nas capacitações são: gestão, educação, clínica e equipes de saúde, e controle social. Nestes grupos são abordadas estratégias de intervenção para qualificação da gestão e outros setores.

Os 120 gerentes são distribuídos em seis equipes com 20 integrantes que incluem gestores das Policlínicas Odontológicas, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF), unidades de pronto atendimento (UPA/CRS), Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e coordenadorias como, Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Unidade de Resposta Rápida (URR), Vigilância Sanitária e outros.

