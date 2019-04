União de esforços: Projeto Colaborador Voluntário recebe a adesão das unidades Sesc da Capital

O prefeito Marquinhos Trad ressaltou a importância da parceria durante o seu discurso. (Foto: Secreta Nantes).

As oito unidades do Serviço Social do Comércio (Sesc-MS) de Campo Grande passam a fazer parte do programa “Integrado Intersetorial de Colaborador Voluntário”, que tem por objetivo envolver e capacitar os funcionários para atuarem dentro das instituições como agentes fiscalizadores visando o controle e combate do mosquito Aedes aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A adesão e entrega simbólica do “manual do colaborador” aconteceu na tarde desta quinta-feira (04), no auditório da sede central da instituição, com a presença do prefeito Marquinhos Trad.

A diretora regional do Sesc- MS, Regina Ferro, destacou a importância da iniciativa e da união de esforços no combate ao vetor, principalmente quanto a conscientização e importância de cada um fazer o seu papel.

“Creio que o nosso papel é propagar a mensagem de que é necessário estarmos vigilantes e ter consciência do dever de cada um. Nós enquanto instituição temos a honra de poder participar desse projeto e ser um braço da prefeitura nessa luta que é de todos nós”, disse.

Ao todo, serão capacitados 11 funcionários do Sesc-MS, que irão atuar como colaboradores voluntários nas oito unidades.

O prefeito Marquinhos Trad reforçou a necessidade de união e a participação da iniciativa privada em projetos como este a fim de potencializar e dar suporte as ações.

“Hoje, vivemos uma epidemia que só não tem resultado pior porque atuamos nos dois últimos anos em conjunto com empresas que entenderam que essa luta é de todos nós. Porque quanto se tem um funcionário doente, é o empresário que perde. E a fórmula para evitarmos que o mosquito continue vencendo é fazendo nosso dever de casa, cuidar dos nosso quintais e não jogar lixo nas ruas e terrenos baldios. Enquanto não tivermos consciência de que esse comportamento precisa ser mudado, continuaremos sofrendo com as doenças provocadas por este mosquito”, disse.

Desafios

Para a superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), Veruska Lahdo, o princípio desafio é conscientizar a população da necessidade de se agir de maneira preventiva para evitar a proliferação da doença, começando com cuidados simples dentro de casa.

“Hoje, os levantamentos nos mostram que 80% dos focos do Aedes (aegypti) estão dentro das casas. Portanto, é preciso que a população tenham a consciência de que se não agir inevitavelmente em algum momento um familiar ou até mesma própria pessoa poderá ser acometida com alguma doença. Nós não temos como saber qual mosquito estará infectado, mas podemos tomar algumas medidas simples como vistoriar os quintais, caixa d’agua, vasos de plantas e eliminar os depósitos de água”, ponderou.

Colaborador Voluntário

Lançado em março do ano passado, como estratégia no combate ao mosquito Aedes aegypti, o programa “Integrado Intersetorial de Colaborador Voluntário” ganhou maior notoriedade a partir da publicação do decreto nº13.766 de 23 de janeiro de 2019, assinado pelo prefeito Marquinhos Trad. Ela institui oficialmente o programa, o tornando referência como ferramenta de cooperação, ao congregar esforços no controle da proliferação do mosquito no âmbito interinstitucional. A previsão é ampliar o programa com a adesão de novos parceiros.

O gerente técnico da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Marcos Luiz de Oliveira, explica que o programa nasceu com objetivo de instituir a cultura da prevenção, implementando ações compartilhadas entre o poder público e privado, propiciando às empresas envolvidas no processo condições para desenvolverem de modo eficiente o programa de prevenção evitando as doenças de caráter endêmico e epidêmico.

Em 2018, foram realizadas 180 adesões (implantações) do programa em órgãos e instituições públicas. Para este ano a previsão é ultrapassar esta marca, com processo já iniciado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Polícia Militar (15 unidades), Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), CEINF’s -Centros de Educação Infantil (101 unidades), Águas Guariroba (8 unidades), SESC (8 unidades) e Senac (3 unidades).“A proposta foi criada para levar tanto à instituições públicas como as privadas essa preocupação onde o colaborador voluntário recebe capacitação e treinamentos para o combate do mosquito Aedes aegypti, sendo todo o aparato técnico e operacional oferecido por nós”, diz.

Desde a implantação do programa, a equipe de gerenciamento técnico do programa no município tem realizado capacitações técnicas com os servidores das instituições que fizeram adesão, a fim de implanta-lo, e buscar multiplicadores no controle de vetores em Campo Grande.

Entre os colaboradores estão o Comando Metropolitano do Corpo de Bombeiros e seus 09 batalhões, a Funesp juntamente com seus parques e praças espalhados por Campo Grande, o 15° Batalhão da Policia Militar Ambiental e a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) onde 100% dos Colégios Municipais tanto em perímetro urbano quanto nas zonas rurais aderiram.

Selo Instituição Parceira da Saúde

O programa consiste ainda em premiar as empresas que se mantiverem, por um período de seis meses, livres do risco de proliferação do Aedes aegypti. Elas vão receber o Selo “Instituição Parceira da Saúde”.