Unimed realiza doações de termômetros digitais para indígenas do Estado

A Unimed Campo Grande promoveu a doação de termômetros digitais infravermelho para a Fundação Nacional do Índio (Funai) da capital sul-mato-grossense. Ao todo, mais de onze equipamentos foram doados.

Fernando Augusto Abdul Ahad, diretor de Mercado da Unimed CG, fez a entrega dos equipamentos ao coordenador regional da Funai, José Magalhães Filho, e ao coordenador regional substituto do órgão, Jackson Petinari dos Reis.

Os termômetros, segundo a Funai, serão usados em barreiras sanitárias para combater a Covid-19 em aldeias e terras indígenas que estão sob a responsabilidade do órgão. “Estimamos que mais de 20 mil indígenas das etnias Terena, Kadiwéu e Kinikinawa, sejam atendidos por esses termômetros. Eles serão distribuídos em 11 barreiras sanitárias e, ao todo, temos 22”, contou Jackson.

De acordo com Jackson, “os indígenas se sentem privilegiados e seguros por receber a atenção de uma cooperativa médica como a Unimed Campo Grande. Isso nos ajuda bastante, ainda mais em uma época de pandemia. Essa parceria é muito importante para Funai, e a Unimed está nos auxiliando bastante”.

“Estamos fazendo nosso papel durante esse momento crítico que é a pandemia, e nossa ideia é sempre contribuir. A Unimed é parceira de todas essas ações de prevenção e tratamento à Covid-19, e é maravilhoso saber que esses equipamentos vão ajudar um número tão grande de indígenas. Fornecer saúde aos indígenas é a meta”, disse Ahad.

Antes mesmo da Covid-19 ser declarada pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a Unimed Campo Grande adotou uma série de medidas de enfrentamento ao novo vírus dentro da sede e do próprio hospital, visando garantir a melhor assistência à saúde de pacientes com sintomas e testados positivos para a doença, além de ações externas, focadas na prevenção da sociedade sul-mato-grossense.

Voltada aos beneficiários, a cooperativa criou duas centrais de teleatendimento: a Central de Enfrentamento à Covid-19 (Cecovid), e o Canal de Atendimento exclusivo com médicos otorrinolaringologistas que, desde o início, realizam atendimentos via telefone e WhatsApp. Também foi implantado o Pronto Atendimento de Síndrome Respiratória, uma ala totalmente separada das demais para atender casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus, cirurgias eletivas foram suspensas, sendo mantidas apenas casos mais graves e de pacientes oncológicos, além do alto investimento em equipamentos de proteção individuais (EPIs) e de respiradores.

A cooperativa investiu ainda na distribuição de mais de nove mil máscaras de TNT para beneficiários que buscam atendimento na sede e hospital e chegam sem o item de segurança, de álcool em gel 70%, e ampliou o serviço de Psicologia Hospitalar, antes destinada apenas aos colaboradores e agora estendida também aos pacientes e seus acompanhantes.

Pensando na comunidade em geral, a cooperativa iniciou uma ação de doação de mais de 50 mil máscaras de tecido para clientes empresariais, especialmente aqueles que dispõem de grande fluxo de atendimento ao público e que por esse motivo acabam mais expostos ao risco de contaminação, mais de 700 máscaras para seis instituições filantrópicas da Capital, juntamente com 350 cestas básicas, resultado da parceria com outras cooperativas do Estado e o Sistema OCB/MS. A parceria ainda fará a distribuição de 80 cobertores e 90 kits de limpeza nos próximos dias.

Em parceria com as Secretarias de Saúde Estadual e Municipais de Guia Lopes da Laguna e Jardim, a Unimed Campo Grande promoveu uma ação voluntária voltada aos profissionais da saúde, na qual foram ministradas oficinas teórico-práticas como medida de enfrentamento à Covid-19, e doou ainda mil máscaras de tecido às Secretarias de Saúde dos dois municípios para serem distribuídas à comunidade de acordo com a necessidade.

Fora isso, a instituição tem atuado fortemente na veiculação de campanhas informativas externas e internas sobre cuidado e prevenção ao novo coronavírus, realizado transmissões ao vivo abordando temas variados ligados à Covid-19, além de disponibilizar todos os domingos, aulas de yoga online, através da parceria com o Movimento Sadhaka.