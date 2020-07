Fumacê passará por quatro bairros nessa terça-feira

As equipes seguirão um itinerário previamente estabelecido, circulando por diversas ruas dos bairros em que estarão. - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

O serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV) – conhecido popularmente por Fumacê – e aliado no combate ao Aedes aegypti irá passar por quatro bairros no final da tarde e na noite dessa terça-feira (14). As equipes irão passar pelo Jardim Centro Oeste, Los Angeles, Maria Aparecida Pedrossian e Tiradentes.

Serão quatro carros da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circulando nas ruas do bairro entre às 16h e 22h30, podendo ter o horário do serviço alterado, ou até mesmo ser adiado em caso de chuva ou ventos fortes.

As equipes seguirão um itinerário previamente estabelecido, circulando por diversas ruas dos bairros em que estarão.

A população deve abrir portas e janelas enquanto os veículos passarem pelas ruas, permitindo que as gotículas do inseticida entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o Itinerário: