Fumacê passa por três bairros de Campo Grande nessa segunda-feira

Carro do Fumacê - (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Campo Grande-MS)

Três equipes do serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV) – Fumacê – estarão em diferentes bairros da cidade nessa segunda-feira (20) para reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os carros passarão pelos bairros Doutor Albuquerque, Vila Popular e Rita Vieira.

Os veículos de borrifação transitarão das 16h às 22h, horário em que a maioria das pessoas estão em casa, sendo que, dependendo da condição climática, em caso de chuvas ou fortes ventos, o serviço terá que ser suspenso, já que assim não há efetividade no lançamento do veneno para os mosquitos. Serão, ao todo, oito equipes circulando pela cidade, sendo cada uma em um bairro.

A população deve abrir portas e janelas enquanto os veículos passam pelas ruas, permitindo que as gotículas do inseticida entrem no interior da residência, onde normalmente estão abrigados os Aedes aegypti.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. Ainda assim é possível que outras espécies sejam atingidas e, por isso, é necessária uma aplicação criteriosa do veneno.

Confira o itinerário: