Fumacê contra o Aedes aegypti percorre onze bairros nesta quinta-feira

O serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV) – Fumacê – de combate ao mosquito Aedes aegypti (transmissor da dengue, zika e chikungunya) percorre nesta quinta-feira (06) os bairros: Aero Rancho, Caiobá, Guanandi, Iracy Coelho, Los Angeles, Moreninhas, Nasser, Parque do Sol, Pioneiros, Santo Amaro e Cohab.

As viaturas da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande percorrem os bairros programados entre às 16h e 22h30 e seguem o itinerário estabelecido.

A orientação à população é para abrir portas e janelas quando o veículo passar pela rua, assim as gotículas do inseticida chegarão até o interior da residência, onde normalmente o Aedes aegypti se abriga.

A aplicação do inseticida visa atingir, principalmente, as fêmeas do mosquito causador das doenças, mas é possível que outras espécies de insetos sejam atingidas e por isso a utilização deste método de aplicação deve ocorrer de forma criteriosa.

Confira o itinerário do Fumacê: