Frota do SAMU é 100% regularizada, passando de sete para 15 viaturas operacionais

Veradores Willian Maksoud, Eduardo Cury e Papy ao lado da coordenadora do SAMU, Maite Galhardo, do secretário de Saúde José Mauro Filho e do prefeito Marquinhos Trad. (Foto: Denilson Secreta).

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, entregou, na manhã desta terça-feira (30), três novas viaturas para o o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Doadas pelo Ministério da Saúde, por meio de convênio com a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), as viaturas proporcionam melhoria nas condições e segurança para pacientes e servidores, além de maior agilidade na cobertura dos atendimentos.

Atualmente, a frota do serviço é composta por três viaturas avançadas, dez básicas, duas motolâncias, além de uma Viatura de Intervenção Rápida (VIR), todas em operação.

A coordenadora do SAMU Regional Campo Grande, Maithe Vendas Galhardo, definiu o momento como de extrema alegria e gratidão, rememorando as dificuldades enfrentadas no passado o que, inclusive, inviabilizou o bom funcionamento do serviço, que é extremamente essencial à população.

“Quando o prefeito (Marquinhos Trad) assumiu essa gestão, nós estávamos com sete ambulâncias funcionando e as demais todas baixadas. Insistimos, lutamos e o prefeito foi sensível a causa e aos poucos conseguimos completar nossa frota. No passado, vivíamos a angustia de sermos acionados para atender uma ocorrência e não termos condições de enviar uma viatura. Hoje, a realidade é diferente e, por isso, estamos muito felizes com este momento “, disse.

O prefeito Marquinhos Trad ressalta que o investimento na saúde faz parte do compromisso com a população campo-grandense e as melhorias buscam dar uma assistência mais adequada, atendendo os anseios de todos. No fim do ano passado, a Prefeitura já havia entregue quatro novas viaturas ao SAMU para substituir as mais antigas.

“No início da nossa gestão, tínhamos a informação de que as pessoas ligavam desesperadas buscando atendimento e não havia ambulâncias para atender. Essa aflição da população sempre nos incomodou. Do outro lado, tínhamos o servidor que estava inerte e mesmo que quisesse agir ele não teria condições de oferecer o atendimento. Conseguimos reverter esse cenário e hoje estamos disponibilizando à população, inclusive, viaturas com equipamentos de ponta que desde 2010 não eram colocados em funcionamento na nossa cidade”, pontuou.

Para o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, a manutenção de 100% da frota do SAMU em operação representa um ganho para o serviço de saúde, sendo o mesmo extremamente importante nos atendimentos de casos de urgência, clínicos e traumáticos.

“O SAMU é o cartão de visita em casos de urgência para nossa saúde. É um primeiro contato com a população. Hoje, estamos tento a satisfação entregar três novas ambulâncias de qualidade, que serão importantes no emprego no atendimento à população”, ressaltou.

O secretário lembrou ainda que o SAMU Regional Campo Grande possuí uma das maiores médias de atendimento do país, segundo levantamento feito pela revista Urgência em 2017.

Em 2018, o SAMU atendeu 33.989 ocorrências, o que representa uma médica de 93 atendimentos diários para as 14 equipes de Campo Grande, cobrindo todo o território urbano do município e o distrito de Anhanduí.

Participaram da solenidade os vereadores Willian Maksoud, Papy, Dr. Lívio e Eduardo Cury, além de secretários municipais, superintendentes, coordenadores e servidores da SESAU.