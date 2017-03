Frota de veículos da Sesau utilizada no combate ao Aedes recebe pneus novos

A Secretaria de Saúde Pública de Campo Grande (Sesau), por meio da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), recebeu da Superintendência da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul a doação de 209 pneus, para uso na frota de Combate ao mosquito Aedes aegypti. A entrega aconteceu na última segunda-feira, dia 20, e alguns carros já receberam os novos pneus.

O valor da doação é de R$ 54.593,57 e o material foi classificado pelo órgão federal como material de consumo inservível, por falta de viaturas que utilizam as medidas os pneus.

Com a doação, a frota de 44 veículos do CCEV poderá ser atendida, pois os pneus usados atualmente estão desgastados, podendo ocasionar problemas mecânicos ou até mesmo a não utilização do veículo para determinada ação.

A única exigência estipulado no termo de doação é que o CCEV faça o uso correto dos materiais doados e quando não forem mais utilizados, que sejam descartados de maneira adequada.

Para o coordenador do CCEV, Eliasze Luiz Guimarães, os pneus serão usados na frota que realiza o combate ao mosquito Aedes aegypti. “Estávamos precisando de novos pneus e a doação é uma economia aos cofres municipais neste período tão conturbado da economia. Vamos fazer a substituição dos pneus em pior estado de uso e permitir que os serviços de fiscalização e combate sejam realizados adequadamente”, disse ele.

