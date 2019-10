Fortalecimento do abdômen protege a coluna e minimiza dores lombares

Para o bom resultado, segundo o treinador, é essencial o fortalecimento do abdômen inferior - Foto: Divulgação/Assessoria

O segredo da redução de dores lombares para quem treina todo dia 30 minutos, na W30 Performance Humana, é o fortalecimento do abdômen. “Além de estabilidade de tronco e sustentação de postura, os abdominais ajudam a diminuir o estresse da coluna lombar. Com um abdômen mais forte, diminui-se a pressão da lombar”, explica o treinador Eder Wagner.

Para o bom resultado, segundo o treinador, é essencial o fortalecimento do abdômen inferior. “O corpo armazena o máximo de gordura nessa parte do seu estômago, e embora não exista um treinamento no local, os abdominais inferiores são a base da força real e do alívio das dores nas costas”, esclarece.

No Brasil, as dores da coluna (cervical, torácica, lombar e pélvica) são a segunda condição de saúde mais prevalente, superadas apenas pelos casos de hipertensão. E, de acordo com os consultórios médicos, a dor lombar é a maior queixa dos pacientes. Essas dores lombares estão relacionadas a uma má postura e enfraquecimento da musculatura que protege a coluna. “Então, quando se faz um trabalho de reforço e mobilidade certamente há uma redução da quantidade de dor”, afirmou o médico ortopedista Rodrigo Kancelskis Prado.

De acordo com o ortopedista, a musculatura do abdômen serve como estabilidade para coluna, além dos músculos paravertebrais. “O tratamento da coluna está relacionado em melhorar a musculatura do abdômen”, orientou.

Com mudanças de hábitos, há 4 meses, a operadora de máquina da Empresa Dale, Maria Solange Fernandes, de 37 anos, trocou o quadro de dores lombares pelo desafio de treinos diários. “Sempre travava a minha coluna, a empresa onde trabalho adotou o programa da w30. Todo dia venho e faço 30 minutos. Minha vida mudou! Antes eu ficava doente, faltava o serviço, hoje tenho disposição. E O meu sonho é voltar a jogar bola", comentou Maria Solange.