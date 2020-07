Formol utilizado em escovas progressivas pode causar câncer na cliente e profissional

O método que é realizado por muitas mulheres, pode ser tóxico e provocar diversos danos à saúde, como câncer - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Muitas pessoas almejam o tão sonhado cabelo liso e acabam recorrendo à tradicional escova progressiva. O método que é realizado por muitas mulheres, pode ser tóxico e provocar diversos danos à saúde, como câncer.

A concentração de formol que é usada nas escovas progressivas para obter o efeito de cabelos lisos é um mistério para o consumidor, já que seu preparo é feito de acordo com o tipo de cabelo, dependendo podem chegar a concentrações elevadas com potencial risco. Segundo o médico dermatologista Baltazar Sanabria ao portal A Crítica, as mulheres devem se atentar, já que o máximo de formol permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é apenas 0,2%. “A substância é altamente cancerígena. O uso do formol pode levar a reações alérgicas tanto para a cliente quanto para o especialista, além de quebras e enfraquecimento do cabelo. Em casos mais graves, a técnica de alisamento tem potencial para provocar câncer, expondo as clientes e até mesmo o profissional”, apontou Baltazar.

O médico dermatologista Baltazar Sanabria - (Foto: Arquivo)

Salões que vendem a ideia de uma “progressiva sem formol” estão muitas vezes equivocados, afirma o especialista. Isso porque muitos produtos mascaram a quantidade máxima do químico, ultrapassando a recomendação. O especialista expõe: “Eles (fornecedores) mascaram. Existem outras escovas que possuem uma concentração muito menor de formol – cerca de 20% a 30%. Não está liberada, mas também não está proibida.”. Além disso, “Alisamento de escova progressiva é totalmente contraindicado, praticamente proscrito”, manifesta o médico.

Formol - é uma solução formada pela mistura de água e metanal. É utilizado como conservante de corpos para fins de estudo e análise. Posteriormente, descobriu-se a sua capacidade de alisar os cabelos, pois os cadáveres que recebiam a aplicação de formol acabam com o cabelo liso, e, então, passou a ser adotado por produtos de beleza.