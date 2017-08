Flash mob da Saúde atrai mais de 130 pessoas em unidade básica do bairro Nova Bahia

Mesmo com tempo chuvoso, mais de 130 pessoas participaram do “Flash mob da Saúde” promovido na manhã desta quarta-feira (16) na Unidade Básica de Saúde do bairro Nova Bahia. A ação promovida por profissionais da unidade, em parceria com voluntários, faz parte da programação alusiva ao aniversário de 118 anos de Campo Grande.

Durante toda a manhã, as pessoas que compareceram até a unidade participaram de atividades físicas em grupos ministradas por educadores físicos voluntários e tiveram acesso a serviços de saúde como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientações para o controle do tabagismo, amamentação, além do incentivo aos hábitos saudáveis e saúde bucal.

A equipe de odontologia da unidade fez uma apresentação sobre a importância dos cuidados com a higiene bucal, utilizando marionetes e distribuiu escovas de dente para os presentes.

Segundo a gerente da unidade, Jéssica Valério Leite, foram feitos cerca de 20 testes de glicemia e 52 pessoas realizaram a aferição da pressão arterial. Aqueles que tiveram alteração de resultado foram orientados a agendar consulta na própria unidade para iniciar o tratamento de doenças como a diabetes e hipertensão.

Após as atividades foi oferecido um café da manhã com frutas e sucos para todos os presentes.

