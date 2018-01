Férias escolares exigem atenção com a saúde bucal

Ela ainda destaca que a limpeza da boca não é resolvida apenas pela escovação dental, mas também com o uso diário do fio dental com orientação direta dos responsáveis pela criança - Divulgação

Ocasião tão aguardada pelas crianças, o período de férias de verão é sinônimo de ausência de horários certos para dormir e acordar, além de tempo de muitas brincadeiras, passeios, viagens e atividades físicas. No entanto, para os pais, fica a preocupação de como evitar que essa euforia atrapalhe a manutenção da saúde bucal dos filhos.

De acordo com Rosane Menezes Faria, dentista da Caixa Seguradora Odonto, mesmo com a quebra da rotina, é preciso manter a atenção com os cuidados bucais dos pequenos. “Nesse período, os alimentos doces e gordurosos ficam mais acessíveis, seja dentro de casa, seja durante o passeio. Por conta disso, é imprescindível prestar mais atenção na hora em que as crianças escovam os dentes, principalmente no período noturno” afirma.

Fio dental e alimentação

Ela ainda destaca que a limpeza da boca não é resolvida apenas pela escovação dental, mas também com o uso diário do fio dental com orientação direta dos responsáveis pela criança. “Vale frisar que não é preciso proibir a ingestão de doces e alimentos gordurosos, mas sim limitar esse consumo e também introduzir mais frutas e verduras na alimentação, pois essas atuam como ‘raspadores’, auxiliando na limpeza dos dentes”.

Kit de higiene bucal e visita ao dentista

Por conta dos passeios realizados no período e que podem durar um dia inteiro, a orientação da especialista é levar um kit de higiene bucal na bolsa para que a escovação possa ser feita mesmo fora de casa. Segundo a profissional, outra dica importante é aproveitar o tempo de folga para agendar uma consulta ao dentista e realizar umcheck-up completo, evitando assim possíveis complicações antes da volta às atividades cotidianas. “Não espere a criança sentir algum problema para leva-la ao dentista”.

Por fim, é importante que todos os cuidados sejam mantidos não só nas férias, como o ano inteiro. "Seja nas férias ou durante o período de aulas é importante sempre manter a higiene bucal em dia para ter dentes e gengiva saudáveis", finaliza Rosane.

