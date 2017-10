Centro de Especialidades Médicas recebe mamógrafo e cadeiras de rodas

Felipe Orro destacou a felicidade em voltar ao CEM depois de 10 anos de sua inauguração, e ver que o local continua atendendo de forma humanizada as pessoas de Aquidauana e das cidades da região - Divulgação

O deputado estadual Felipe Orro cumpriu extensa agenda na cidade de Aquidauana. Entre as ações estava a entrega de um mamógrafo digital e cadeiras de rodas para o Núcleo Regional de Saúde – Centro de Especialidades Médicas (CEM), e uma visita nas instalações do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz.

O mamógrafo digital que foi entregue vai atender cerca de 20 mulheres diariamente no CEM e vai diminuir a demanda do exame que detecta o câncer de mama. O diagnóstico desta doença quando feito com antecedência aumenta a possibilidade de cura do paciente. O aparelho que atendia as mulheres de toda a região estava com a ampola quebrada e funcionava de forma precária.

“Nem sempre a mulher consegue detectar nódulos, principalmente quando eles são muito pequenos, com o mamógrafo, este exame é mais preciso, porque ele isola a gordura e o nódulo é percebido. Este novo mamógrafo com certeza vai salvar muitas vidas”, disse a técnica em mamografia, Josiane Montevani.

A fila para fazer um exame de mamografia tem cerca de 500 mulheres na microrregião de Aquidauana, e o novo aparelho vai fazer com que esta fila ande mais depressa. “O aparelho antigo está com problemas há cerca de cinco anos, e com isso, a fila ficou muito grande, hoje são 500 mulheres esperando para fazer o exame, e agora vamos conseguir atender esta demanda”, disse Vilma Mendes, Coordenadora do CEM.

Ainda foram entregues 31 cadeiras de rodas que vão atender a demanda do Centro de Especialidades Médicas, e deve melhorar o atendimento da população.

Felipe Orro destacou a felicidade em voltar ao CEM depois de 10 anos de sua inauguração, e ver que o local continua atendendo de forma humanizada as pessoas de Aquidauana e das cidades da região. “Me sinto feliz de estar aqui onde há 10 anos estávamos inaugurando o CEM e percebo que a população continua sendo atendida de forma digna, e isso, tudo deve melhorar com a entrega do mamógrafo digital e das cadeiras de rodas, esta são ações que salvam vidas e levam dignidade para toda a população”.

Depois das entregas no CEM, Felipe Orro fez uma visita ao Hospital Regional Dr. Estácio Muniz, onde participou de uma inspeção nas dependências na unidade de saúde.