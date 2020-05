Falta de Vitamina D pode causar sérios problemas à saúde

Da Redação com Assessoria

A Vitamina D apresenta papel crucial na saúde óssea, para garantir a boa saúde cardíaca - Foto: Reprodução/Internet

Estar em casa, para quem pode fazer isso, é importante para combater a Covid-19, como orienta a Organização Mundial da Saúde (OMS), mas, em meio ao isolamento social podemos sofrer com a falta da Vitamina D, conhecida como a vitamina do sol, essencial para manter a saúde em dia.

A Vitamina D apresenta papel crucial na saúde óssea, para garantir a boa saúde cardíaca e no caso das mulheres, o nutriente é ainda mais essencial, já que quando entram no período da menopausa, a redução nos níveis de estrogênio diminui a ação da vitamina, bem como a absorção do cálcio pelos ossos.

Nutricionista da Unimed Campo Grande, Renata Sobreira Benitez, alerta que os baixos níveis da vitamina podem contribuir para o aparecimento da osteoporose, além de outras diversas doenças, como hipertensão, depressão sazonal e diabetes.

O sol é uma das principais fontes de absorção da vitamina D, e é preciso atentar-se a quantidade e horários propícios para receber a vitamina. “O ideal é tomar banho de sol sem protetor solar por cerca de 5 minutos, pelo menos três vezes por semana. Mas atenção para o horário: o indicado é entre 7h e 10h da manhã e após às 16h, para não aumentar o risco de desenvolvimento de câncer de pele, envelhecimento precoce, manchas na pele e outras dermatoses causadas pelo excesso de exposição solar”, orienta a nutricionista.

Renata ainda conta que além do sol há outras maneiras que também podem suprir a necessidade de Vitamina D. Uma delas é alimentação adequada. “É necessário aumentar a ingestão de peixes oleosos, gema de ovo e cereais enriquecidos, por exemplo”, disse.

Além dos alimentos e da exposição solar, o déficit da vitamina D pode ser suprido pelo uso de suplementos alimentares, no entanto, é essencial que antes de fazer o uso, um médico de confiança seja consultado. Somente ele pode dizer a quantidade adequada a ser ingerida diária ou semanalmente pelo indivíduo.

Renata explica que a atenção não deve estar voltada apenas para a falta da Vitamina D, mas também para o excesso, já que isso apresentar sérios riscos à saúde. “A hipervitaminose D (armazenamento de altos níveis da vitamina) também leva à perda óssea, pois pode induzir ao aumento da atividade osteoclástica”, conclui.