Falta de higiene bucal pode causar disfunção erétil

Ter cuidados com a saúde bucal é essencial para uma vida saudável. Além de exercer papel fundamental na fala, mastigação e respiração, uma boa higiene bucal diminui o risco de desenvolvimento de problemas bucais e dentários.

O conselheiro do Conselho Regional de Odontologia do MS, Robson Ajala, alerta que a população deve se atentar e tomar os cuidados com a região que é a entrada de bactérias para o nosso organismo.

“Uma cárie é uma infecção bacteriana e contamina todo o sistema, causando um problema de ordem geral. A bactéria cai na circulação, vai atingir o coração disseminando o problema para todo organismo”, diz o profissional.

De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em 2010, o Brasil estava entre os países com maior índice de problemas bucais no mundo. Segundo dados do Ministério da Saúde, 88% da população brasileira tinha cáries.

“Qualquer ferida na boca - seja cárie ou gengivite - passou de uma semana, procure uma unidade de saúde, pois isso pode virar um câncer. Infelizmente é uma realidade e é necessário repassar essa informação”, afirma.

Uma das maiores preocupações dos profissionais da saúde bucal da atualidade é o alto consumo de narguilé entre os adolescentes. A prática que ganhou popularidade entre os mais jovens nos últimos anos vem fazendo a cabeça da garotada, e o profissional alerta sobre os riscos que este e outros itens como o tereré causam saúde do jovem.

“A saliva é o grande contaminante de doenças na boca. Narguilé e tereré causam uma grande disseminação de bactéria devido à troca de salivas, que muitas vezes pode não causar problemas na sua boca, mas que pode causar na do colega”, explica.

Uma hora de uso do narguilé equivale a tragar cem cigarros, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS). O equipamento chega a durar em média de 20 a 80 minutos e é utilizado por jovens entre 18 e 29 anos, que correspondem a 63%.

Outro fator que merece atenção e pouco comentado é a relação de problemas na boca, que pode desencadear a disfunção erétil no homem. O estudo publicado no Journal of Sexual Medicine, afirma que homens que não escovam os dentes pelo menos duas vezes ao dia estão até três vezes mais propensos a sofrer desse mal. O motivo para esse aumento no risco seria a gengivite. Os problemas estão conectados porque ambas são causadas pelo mesmo tipo de inflamação que afeta os vasos sanguíneos.

“A situação é realmente complicada, pois hoje estamos em um ‘boom’ da estética, onde as pessoas estão com um belo sorriso, mas com a boca cheia de doenças. “Não é só estética, nós temos que frisar que trabalhamos pela saúde, e a saúde começa pela boca”, diz Ajala.

ALERTA

O dentista recomenda que a população não deve ficar presa a idéia de procurar um médico a cada “seis meses”.

“Eu não gosto dessa expressão. Cada um é um... Se está escovando os dentes, dê uma olhada na boca e se ver algo diferente procure um dentista. Mas atenção, se você entra em um consultório com dor, você deve sair sem dor, se isso persistir o problema está agravado”, afirma.

Outro detalhe que carece atenção é a procura por um profissional altamente capacitado para exercer a função. O Conselho Regional vem atuando no controle destas situações e orienta que caso procurar por um cirurgião dentista, é recomendável exigir o seu registro federal no Conselho de Odontologia. O dentista que não possuir esse documento está impedido de exercer a atividade como cirurgião dentista.

O CRO/MS informa à população que denúncias podem ser efetuadas através do telefone do Conselho 3321-0149 ou pelo email: fiscal@croms.org.br. ou através do site do órgão o www.croms.org.br.