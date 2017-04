Exposição fotográfica Autismo Não Tem Cara vai até domingo, dia 2

A realização de um sonho, assim é definida a exposição fotográfica Autismo Não Tem Cara, uma realização da Organização Não Governamental ONG Liga do Bem, em parceria com o Grupo Amar (Grupo de Apoio aos Pais e Familiares de Autistas do MS) e o Shopping Campo Grande. A mostra vai até domingo, dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no espaço em frente à loja Riachuelo, no piso 2.

A exposição faz parte do projeto Fábrica dos Sonhos, um projeto paralelo da ONG Liga do Bem lançado em dezembro, e que uma vez por mês, durante os doze meses de 2017, vai realizar o sonho de uma pessoa. Entre as Cartas, chegou o sonho da Ana Sauter, mãe da Aline de 9 anos, que era essa exposição para conscientizar as pessoas sobre a luta diária das pessoas com autismo. “Que as pessoas olhem e possam se perguntar ‘quem tem autismo aqui nesse ambiente?’ Que possam se perguntar e que tenham a resposta de que o autismo não tem cara”, explica Ana.

Durante a cerimônia de abertura da exposição, Ana, emocionada, foi surpreendida pelos personagens da Liga do Bem. “Está tudo perfeito, muito além da minha expectativa, desde o primeiro momento, em que eu soube que meu sonho tinha sido selecionado, venho me emocionando a cada dia, a cada momento. Não tenho palavras pra descrever minha emoção.”

A personagem Clotilde destaca a importância do projeto e de fazer a diferença na vida das pessoas. “Para nós, é gratificante ver o que podemos realizar com a nossa doação, um pouquinho de cada um, dos 180 heróis que fazem parte da Liga. Que a gente consiga plantar um pouco essa sementinha do amor e da esperança pras pessoas, porque essas mães têm uma luta diária para inserir os filhos em escolas, em lugares públicos, porque, como diz o nome que a própria Ana sugeriu, autismo não tem cara.”

A exposição

Estão expostas 32 fotos, registradas pela equipe da fotógrafa Fernanda Viana, que durante um ensaio realizado no Parque das Nações Indígenas clicou crianças típicas e autistas brincando juntas com pais e alguns heróis da Liga do Bem. O resultado do ensaio com esse olhar inclusivo da fotógrafa está exposto no Shopping Campo Grande, até o dia 2 de abril, com entrada gratuita.

Serviço:

Exposição fotográfica “Autismo Não Tem Cara”

Data: até o dia 2 de Abril

Horário: Das 10h às 22h no sábado, e das 12h às 20h no domingo

Local: Shopping Campo Grande – 2º piso, em frente à loja Riachuelo

