Excesso de informações pode ser um gatilho para dor de cabeça

Com um smartphone em mãos, bastam alguns segundos para acessar um vasto universo de informações. Essa velocidade do mundo digital deve avançar ainda mais com a conexão 5G, que se tornará realidade nos Estados Unidos e na Ásia e, dentro de dois anos, será difundida na Europa e América Latina. Se por um lado o ganho de agilidade no acesso e na troca de dados pode parecer uma solução, por outro tem se tornado um problema da sociedade moderna, desencadeando uma série de questões, como a dor de cabeça.

A sobrecarga de informações na era digital é apontada como um dos gatilhos para a dor de cabeça, de acordo com a pesquisa “O futuro da dor de cabeça”, encomendada por Neosaldina, marca de analgésico especialista em dor de cabeça, e conduzida pela WGSN Mindset. A capacidade do ser humano em processar e armazenar tantos dados não acompanha o ritmo frenético das transformações digitais, o que acaba por gerar esgotamento cerebral e aumento do estresse.

“Ambas as situações podem desencadear a dor de cabeça e devem ser combatidas por meio de uma aposta em um estilo de vida mais saudável e equilibrado”, reforça a Dra. Célia Roesler, diretora da Sociedade Brasileira de Cefaleia e vice-coordenadora do Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia.

Sem uma mudança de comportamento, a sobrecarga do excesso de informações acaba por diminuir a capacidade de foco, na mesma proporção que a tecnologia avança. O tempo médio da atenção do ser humano já caiu de 12 segundos em 2000 para oito segundos atualmente. Isso é menos do que o período de atenção de um peixe dourado, que é de nove segundos, segundo dados do Statistic Brain.

Realizado no primeiro semestre deste ano, o estudo “O futuro da dor de cabeça” foi feito com base nos comportamentos da população e o resultado mostra que a maioria dos provocadores da dor de cabeça está relacionada a questões externas já conhecidas, como estresse e falta de sono, mas também a fatores emocionais e à crescente influência da tecnologia na rotina. Outros quatro gatilhos foram identificados: ansiedade, dor da pós-verdade, autoexigência e barulho.