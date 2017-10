Exames preventivos e conscientização entre as ações do Outubro Rosa Cassems

Além das ações internas, o Centro de Diagnóstico do Hospital Cassems Campo Grande, em parceria com a empresa Fujifilm, doa 100 mamografias gratuitas para mulheres acima de 40 anos - Divulgação

O Hospital Cassems Campo Grande lançou a campanha do Outubro Rosa “Queremos lhe dar um Toque: Prevenir, Curar e Cuidar”, referente ao mês de prevenção do câncer feminino e durante todo o mês algumas ações devem ocorrer na unidade visando a prevenção e o atendimento humanizado as pacientes da oncologia.

De acordo com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a ideia é conscientizar as mulheres da importância do processo de prevenção e permitir com que as atuais pacientes da oncologia do Hospital também tenham um momento especial e se sintam acolhidas neste momento tão difícil de tratamento da doença. “Pensamos em uma ação que englobe a prevenção, a solidariedade e o cuidado humanizado com as nossas pacientes, por isso estamos realizando uma grande campanha que irá durar o mês todo e também teremos algumas ações pontuais que visam trabalhar melhor o tema da prevenção e da conscientização, que é o grande foco do Outubro Rosa”, disse.

No dia 24, próxima terça-feira, as pacientes e as colaboradoras do Hospital Cassems terão um dia especial na campanha. O ônibus de prevenção ao câncer da Caixa de Assistência irá até o Hospital realizar exames médicos de prevenção como mamografia e preventivo nas funcionárias, pois o ritmo de trabalho delas com plantões, muitas trabalhando em várias unidades hospitalares faz com que o cuidado com a sua saúde, muitas vezes, fique em segundo plano. Já as pacientes da oncologia terão um dia especial com direito a sessão fotográfica, oficina de maquiagem do Boticário, oficina com a equipe de fisioterapia, oficina de amarração de lenços, atendimento psicossocial, nutricional e haverá sorteios como algumas pigmentações de aréola.

Os colaboradores também terão um momento de capacitação no tema: “atendimento humanizado aos pacientes da oncologia” com o médico oncologista, Fabrício Collacino e as pessoas responsáveis pelo Projeto Almofadas do Coração, no dia 25 de outubro.

Além das ações internas, o Centro de Diagnóstico do Hospital Cassems Campo Grande, em parceria com a empresa Fujifilm, doa 100 mamografias gratuitas para mulheres acima de 40 anos. As mulheres não precisam necessariamente serem beneficiárias Cassems, tem que ter mais de 40 anos e no dia do exame precisam trazer a carteira de identidade para o preenchimento do cadastro. Para agendar o exame basta ligar no 3323-0450 ou no 3323-0465 em horário comercial. O agendamento irá até o dia 30 de outubro, enquanto as 100 vagas não forem preenchidas.