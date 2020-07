Exames e atendimento pediátrico com especialistas serão retomados nas unidades da Rede Especializada

As unidades da Rede de Atenção Especializadas iniciam nesta semana mais uma etapa de retomada de exames e consultas com especialistas que precisaram ser adiadas em razão do decreto municipal que suspendeu os atendimentos eletivos na Rede Municipal de Saúde devido à pandemia do coronavírus (Covid-19). A partir desta quinta-feira (15) serão retomados os exames de ultrassonografia e atendimento pediátrico em cinco especialidades.

Conforme informações da Coordenadoria da Rede de Atenção Especializada (CRAE) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) devem estar disponíveis as consultas de planejamento familiar com urologista no Centro de Atendimento à Mulher (CEAM), exame de ultrassonografia no Centro de Referência à Saúde do Homem (CRSH), e as consultas pediátricas com otorrinolaringologista, oftalmologista, dermantologista, homeopatia e psicologo no Centro de Especialidades Infatil (CEI).

Além disso, os serviços de ultrassonografia também retornar no Centros Regionais de Saúde (CRSs) Aero Rancho, Nova Bahia e Tiradentes.

A coordenadoria esclarece que os atendimentos só serão feitos mediante agendamento prévio. Os pacientes estão sendo contatados por telefone e comunicados sobre a data e horário da consulta. Os atendimentos ocorrem durante a manhã, tarde e noite de segunda a sexta-feira.

A orientação é para que os pacientes se atentem ao horário agendado e evitem comparecer à consulta acompanhados de mais de uma pessoa para evitar exposição desnecessária e eventual aglomeração, considerando que o acesso ao interior da unidade é limitado.

Atendimentos mantidos

Apesar da paralisação parcial, as unidades da Rede de Atenção Especializada mantiveram vários atendimentos e serviços considerados essenciais desde o início da pandemia, entre eles a entrega de insumos para pacientes diabéticos, troca e realização de curativos, dispensação de medicamentos na farmácia especializada, além de consulta com reumatologista, raio-x e atendimento de urgência ortopédica, consulta a gestantes de alto risco, punção de mama, planejamento familiar, processo final da laqueadura, entre outros.

No Centro de Apoio e Diagnóstico Municipal (Cadim), por exemplo, continuaram sendo realizados exames de eletroencefalograma, ecocardiograma, teste ergométrico, eletrocardiograma, ultrassonografia doppler e ultrassonografia.

No ínicio deste mês foram retomadas as consultas em cargiologia e neurologia que haviam sido adiadas.

O documento com a relação completa dos serviços que estão em funcionamento pode ser conferida baixado clicando aqui.