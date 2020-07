Exames clínicos tem diferença de até 900% nos preços em Campo Grande

Exames clínicos tiveram diferenças de preço - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Uma pesquisa realizada pelo Procon Estadual, apontou que a diferença de preço entre exames clínicos na Capital chegam a 900%. O destaque ficou por conta do raio-x incidência adicional de crânio ou face.

O exame alcança 800% na tabela particular, uma vez que pode ser feito por R$ 15 no Centro Radiológico ou por R$ 135 na Ultramedical. Já na tabela social a diferença é ainda maior, 900%. O exame em questão custa R$ 110,00 na Ultramedical e R$ 11,00 no Centro Radiológico.

Na pesquisa os exames tradicionais como de raio-x, densitometria, mamografia, ressonância, tomografia computadorizada, ultrassonografia simples e doppler, anatomia patológica, cardiologia, colposcopia e cintilografia nas modalidades cardiovascular, digestiva in vivo, endócrino, geniturinária, hematológica, musculo esquelético, oncologia/infectologia e respiratório tiveram seus preços divulgados.

Todos os detalhes você confere na planilha.