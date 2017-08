Sesau de Campo Grande passa a oferecer no CEAM uma mesa elétrica para exames clínicos ginecológicos

Com este novo equipamento, as mulheres com deficiência terão mais autonomia para subirem na mesa do exame, pois a altura mínima é de 65 cm / Divulgação

A partir desta segunda-feira (07), mulheres com algum tipo de deficiência e motora poderão fazer o exame preventivo Papanicolau com mais conforto e comodidade. A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande passa a oferecer no Centro de Atendimento à Mulher (CEAM) uma mesa elétrica para exames clínicos ginecológicos.

A mesa possibilita todos os posicionamentos desde o sentado até o horizontal por meio de sistema elétrico com controle remoto manual, proporcionam conforto às pacientes e auxilia os profissionais de saúde na execução do procedimento.

Com este novo equipamento, as mulheres com deficiência terão mais autonomia para subirem na mesa do exame, pois a altura mínima é de 65 cm, o que facilita a transferência da cadeira de rodas para o aparelho. Na realização do procedimento, a mesa pode se elevar até 1 metro.

Para realizar o exame, as mulheres com deficiência devem procurar a unidade básica de saúde (UBS) ou de saúda da família (UBSF) mais próxima da residência e solicitar o agendamento do exame preventivo Papanicolau no CEAM para terem acesso a este equipamento.

Papanicolau

É um teste realizado para detectar alterações nas células do colo do útero e é a principal estratégia para detectar lesões precocemente e fazer o diagnóstico da doença bem no início, antes que a mulher tenha sintomas. A realização periódica permite que o diagnóstico seja feito cedo e reduza a mortalidade por câncer do colo do útero.

O exame preventivo é indolor, simples e rápido. Pode, no máximo, causar um pequeno desconforto que diminui se a mulher conseguir relaxar e se o exame for realizado com boa técnica e de forma delicada.

Para garantir um resultado correto, a mulher não deve ter relações sexuais (mesmo com camisinha) nos dois dias anteriores ao exame, evitar também o uso de duchas, medicamentos vaginais e anticoncepcionais locais nas 48 horas anteriores à realização do exame. É importante também que não esteja menstruada, porque a presença de sangue pode alterar o resultado. Mulheres grávidas também podem se submeter ao exame, sem prejuízo para sua saúde ou a do bebê.

Toda mulher que tem ou já teve vida sexual deve submeter-se ao exame preventivo periódico, especialmente as que têm entre 25 e 59 anos. Inicialmente, o exame deve ser feito anualmente. Após dois exames seguidos (com um intervalo de um ano) apresentando resultado normal, o preventivo pode passar a ser feito a cada três anos.

CEAM

O Centro de Atendimento à Mulher fica instalado no Centro Especializado Municipal (CEM), na Travessa Guia Lopes, sem número, região Central de Campo Grande. A escolha do local para oferecer o exame preventivo Papanicolau às mulheres com deficiência é por conta da facilidade de acesso através de várias linhas de ônibus (053, 087, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 240, 241, 401, 402, 601) e atender todas as regiões da cidade.

