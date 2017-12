Exame permite descobrir sexo do bebê a partir da oitava semana de gestação

O Exame nasceu há mais de 40 anos em Brasília e atualmente possui mais de 60 unidades de atendimento no Distrito Federal e entorno. - Divulgação

Quando casais descobrem que estão grávidos, é natural que a curiosidade em saber o sexo do bebê comece a se instalar entre os novos papais e mamães. É que com essa descoberta, começa a escolha do nome, os planos para o quarto e enxoval, além de toda a alegria que acompanha a chegada de uma nova vida. Agora, é possível ter essa evidência, com uma taxa de 99% de acerto a partir da oitava semana de gestação por meio do exame de sexagem fetal.

Anteriormente, somente a ultrassonografia possibilitava essa determinação, mas para obter um diagnóstico com precisão, é necessário que a mãe esteja com 16 semanas de gravidez. Porém, no dia de realização do procedimento, os pais ainda correm o risco de o bebê não estar em uma posição que ofereça ao médico uma imagem adequada do órgão sexual do feto.

Segundo o Dr. Jurandir Passos, ginecologista que compõe o corpo clínico do Laboratório Exame, diferentemente do ultrassom, que é um exame feito por imagem e consegue indicar apenas uma sugestão de sexo, a sexagem fetal analisa o DNA do neném com base no sangue colhido da mãe. “Durante a gravidez, o DNA do feto é transferido para o sangue da mãe pela placenta. Investigamos a amostra de 20ml de sangue da gestante para verificar a presença de cromossomos Y, específicos do gênero masculino, já que o feminino só tem X”, explica.

O especialista esclarece que, quando não há o cromossomo Y no sangue materno, entende-se que o bebê será do sexo feminino. Quando o contrário ocorre, o resultado é dado como sexo masculino. “A sexagem fetal não é considerada invasiva e pode ser feita por todas as gestantes. Para a realização, não precisa de jejum ou preparação anterior ao exame e o diagnóstico leva, em média, uma semana para ser entregue à paciente”, acrescenta Passos.

O Laboratório Exame disponibiliza o exame de sexagem fetal. Para informações sobre unidades e serviços, entrar em contato com o Atendimento ao Cliente no (61) 4004-3883.

Sobre o Exame – Imagem e Laboratório

O Exame nasceu há mais de 40 anos em Brasília e atualmente possui mais de 60 unidades de atendimento no Distrito Federal e entorno. Considerado pioneiro no segmento de exames de análises clínicas e com um corpo clínico altamente capacitado, o laboratório disponibiliza também o serviço de diagnóstico por imagem, possibilitando ao paciente realizar todos os exames em um só lugar. Com isso, a marca conta com mais de três mil tipos de exames de análises clínicas, anatomia patológica e diagnóstico por imagem. O laboratório oferece a seus clientes serviços e soluções inovadoras, com confiança, credibilidade, conveniência e tecnologia de ponta, além do alto padrão de qualidade comprovado pelo Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC) a Proficiência em Ensaios Laboratoriais (PELM). Com ampla rede de convênios, o Exame ainda oferece a Tabela Popular com condições especiais para pessoas sem plano de saúde. Para mais informações acesse o site www.laboratorioexame.com.br ou entre em contato com o Atendimento ao Cliente no (61) 4004-3883.