Exagerou nas festas de fim de ano? Nutrólogo ensina cardápio desintoxicante de dois dias

Inflamações crônicas, inchaço, desordens digestivas e estresse podem ser algumas das consequências dos exageros cometidos nas festas de fim de ano - Divulgação

É quase impossível se controlar diante de tanta comida e bebida das festas de fim de ano. Mas no dia seguinte pode vir os quilinhos a mais e a ressaca.

“Inflamações crônicas, inchaço, desordens digestivas e estresse podem ser algumas das consequências dos exageros cometidos nas festas de fim de ano. Se você consumiu álcool e deu aquela exagerada, aposte em um cardápio desintoxicante e de baixo índice glicêmico, que limpa o organismo e ajuda a perder medidas, explica o nutrólogo Alexander Gomes de Azevedo

Ele recomenda um cardápio baseado em vegetais, frutas, leguminosas e grãos integrais, peixes e aves. As gorduras boas, como aquelas encontradas em castanhas e no azeite extravirgem, também estão liberadas.

“Evite carne vermelha, alimentos ricos em sódio, laticínios, glúten, aditivos, corantes, conservantes, adoçantes, açúcares, cereais refinados e álcool”, ensina o dr. Alexander. Tudo isso compromete a eliminação das toxinas.

Cardápio Dieta Detox



Primeiro Dia



Ao acordar

1 copo (200 ml) de água misturado com suco de 1/2 limão sem açúcar e sem adoçante.



Café da manhã

Suco detox feito com 1 banana média, suco de 2 laranjas, 1 fatia média de mamão, 1 colher (sopa) de linhaça e 1 copo (200 ml) de água filtrada. Bata no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.



Lanche da manhã

Suco detox feito com 1 folha de couve-manteiga, suco de 1 limão, 1 fatia média de abacaxi, 1 copo (200 ml) de água e 1 lasca de gengibre. Bata tudo no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.



Chá da manhã

1 xícara de chá de capim-limão



Almoço

1 prato (fundo) de sopa detox (receita abaixo).



Lanche da tarde 1

1 copo grande (250 ml) de suco de acerola batido com morango sem açúcar e sem adoçante



Chá da tarde

1 xícara de chá de hibisco com cravo



Lanche da tarde 2

Suco feito com 1 cenoura com casca, 1/4 de copo (50 ml) de suco de maracujá concentrado, 1 fatia média de abacaxi, 1 colher (sopa) de quinua em focos, 1 pitada de canela em pó e 1 copo (200 ml) de água filtrada. Bata tudo no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.



Jantar

1 prato (fundo) de sopa detox.



Ceia

1 copo (200 ml) de água de coco



Segundo Dia



Ao acordar

1 copo (200 ml) de água com suco de 1/2 limão sem açúcar e sem adoçante.



Café da manhã

Shake feito com 1 copo grande (250 ml) de leite de soja light, 3 ameixas secas, 1 fatia média de mamão, 1/2 maçã com casca e 1 colher (sopa) de aveia em flocos. Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.



Lanche da manhã

Suco detox feito com 1 xícara (chá) de melancia, 1 copo grande (250 ml) de água de coco, suco de 1 limão e 6 folhas de hortelã. Bata tudo no liquidificador e beba sem açúcar e sem adoçante.



Chá da manhã

1 xícara de chá de capim-limão



Almoço

1 prato (fundo) de sopa detox.



Lanche da tarde 1

1 copo (200 ml) de suco de maçã natural com gotas de limão sem açúcar e sem adoçante.



Chá da tarde

1 xícara de chá de hibisco com cravo



Lanche da tarde 2

Suco diurético feito com 1 copo grande (250 ml) de chá verde gelado, 1 fatia grossa de melão, 1 maçã com casca, suco de 1 limão e 3 folhas de capim-limão fresco. Bata tudo no liquidificador, coe e beba sem açúcar e sem adoçante.



Jantar

1 prato (fundo) de sopa detox.



Ceia

1 copo (200 ml) de água de coco

Sopa Detox de Abóbora

Ingredientes

• ½ abóbora japonesa descascada e picada

• 1 cebola picada

• 3 dentes de alho

• 1 pedaço de gengibre picado

• água fervente

• azeite extravirgem

• 2 colheres de sopa de óleo

• 1 colher de chá de sal

• pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo

1 – Numa panela funda, aqueça o óleo e refogue o alho e a cebola.

2 – Junte a abóbora picada e refogue mais um pouco. Acrescente o gengibre picado e refogue mais um pouco.

3 – Coloque a água fervente até cobrir todos os ingredientes. Cozinhe até a abóbora começar a desmanchar.

4 – Retire do fogo, espere amornar.

5 – Bata no liquidificador até conseguir uma consistência homogênea.

6 – Coloque a mistura novamente na mesma panela e leve ao fogo para aquecer, cerca de 3 minutos.

7 – Sirva com um fio de azeite.

Rendimento: 2 porções/ Tempo de Preparo: 30 minutos/ Calorias: 85 kcal cada porção