Evitar o sedentarismo e praticar atividade física são eficazes para evitar a depressão, afirma Dráuzio Varella

Para comemorar o Dia do Servidor Público, celebrado no dia 28 de outubro, a Prefeitura de Campo Grande promoveu nesta terça-feira (29) para os servidores a palestra “Como Evitar, Enfrentar e Superar a Depressão”, apresentada pelo médico Dráuzio Varella.

Voltada exclusivamente para os servidores públicos municipais a palestra está inserida no Programa de Valorização dos Servidores Públicos, uma das metas de governo assumidas pela atual gestão municipal.

O secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, explica que o tema da palestra foi pensado a partir de um levantamento da Seges que aponta quase dois mil servidores licenciados devido a quadros de depressão.

“Isso nos chamou atenção e resolvemos investigar as causas e, neste sentido, decidimos trazer um médico considerado autoridade máxima neste assunto aqui no Brasil, que é o Drº Dráuzio Varella, um reconhecido especialista que entende bem do assunto e coleciona vários artigos e livros publicados sobre o tema”, explica o secretário municipal de Gestão.

Falando para uma plateia de mais de 2 mil servidores, Drº Dráuzio Varella foi incisivo ao afirmar que o sedentarismo como um dos principais fatores que desencadeiam a depressão. De acordo com o médico a evolução tecnológica interferiu em nossa vida cotidiana fazendo com que as pessoas se movimentem menos, além de misturar as atividades profissionais com as rotinas social e familiar.

“A gente se esquece de como era a vida 20 anos atrás onde tínhamos papeis definidos na sociedade. Hoje vivemos a era do sedentarismo onde se ‘ganha a vida sentado’. A tecnologia simplificou tarefas, mas se tornou nociva em nossas relações interpessoais fazendo as pessoas se isolarem, o que leva a depressão. Quem se movimenta e faz atividade física dificilmente desenvolve depressão”, afirma Dráuzio Varella.

Segundo Varella 54% dos brasileiros estão acima do peso. Conforme dados da Organização Mundial de Saúde a depressão é hoje a principal causa de afastamento do trabalho. O médico ressalta que aliado à atividade física, o cuidado com a alimentação reflete na qualidade de vida e que o diagnóstico precoce é essencial para evitar e reduzir danos maiores no processo depressivo.

Servidora da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Liziane Deimonde considera essencial palestras e atividades para prevenir a depressão no serviço público. “Nós temos uma função extremamente desgastante. O poder público não precisa só atuar com afastamentos e indicação médica, é preciso partir de um princípio de que a prevenção se dá também com melhores condições de trabalho e valorização do profissional”, pontua a servidora.

“Trabalhamos intensamente e agente acaba ficando na rotina. Essa palestra nos faz refletir para nos cuidarmos mais e como isso pode interferir em nossa atividade profissional”, disse Luiz Antonio de Oliveira, servidor da Gerência de Infraestrutura e Logística da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia.

A palestra “Como evitar, enfrentar e superar a Depressão” aconteceu no Diamond Hall e durante o evento foram sorteados bolsas de estudo para cursos de pós graduação, além de passagens aéreas e hospedagens.