Portões Abertos acontece no Complexo do Comando Militar do Oeste neste sábado

Alunos de Enfermagem da Uniderp prestam atendimentos de saúde gratuitos neste domingo, 27 de agosto, no Complexo do Comando Militar do Oeste (CMO), situado na Avenida Duque de Caxias 1628. Entre os serviços estão aferição de pressão arterial, processo importante para diagnóstico da hipertensão, e exame instantâneo de glicemia, que consiste na retirada de uma gota de sangue da ponta do dedo para avaliar a quantidade de açúcar no organismo, o que ajuda no diagnóstico do diabetes.

A ação integra a participação do projeto Rondon na programação do evento Portões Abertos, que encerra as comemorações alusivas à Semana do Soldado na Guarnição de Campo Grande. O atendimento acontece das 8h às 17h, na rua na Avenida Duque de Caxias 1628 e a entrada é franca. O CMO também estará recolhendo doações voluntárias de alimento não perecível.

Além dos serviços de Enfermagem, o evento contará com atividades para toda a família, como: passeio a cavalo, pista de cordas, parede de escalada, orientação, demonstração de cães de guerra e lutas, competições desportivas, show de palhaços e de mágica, apresentação de bandas de música, brinquedoteca, parque infantil, praça de alimentação e muito mais.

