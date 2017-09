Evento oferece serviços gratuitos em comemoração ao Dia Mundial do Coração

A ação acontece no Parque nas Nações Indígenas, em alusão ao Dia Mundial do Coração, celebrado nesta sexta-feira, 29 de setembro. / Divulgação

Neste sábado, 30 de setembro, das 8h às 11h, a Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso do Sul (SBC/MS) e estudantes de Nutrição da Uniderp prestam orientações de saúde e conscientização sobre os cuidados com o coração. A ação acontece no Parque nas Nações Indígenas, em alusão ao Dia Mundial do Coração, celebrado nesta sexta-feira, 29 de setembro.

Durante o evento, os acadêmicos e professores do curso de Nutrição realizarão cálculo do índice de massa corpórea (IMC) e a aferição da circunferência da cintura, duas avaliações que ajudam a revelar se há propensão de desenvolvimento de doença cardiovascular. Além disso, os participantes receberão orientações nutricionais, informações sobre alimentos amigos do coração e cuidados para prevenir e controlar doenças cardíacas. Aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, orientações médicas e sobre a prática de atividades físicas serão outros serviços oferecidos no evento, que também tem a parceria da Unimed. Todos os serviços são gratuitos.

Dados

Doenças cardiovasculares matam 17,5 milhões de pessoas ao ano no mundo todo. O número representa 31% de todas as mortes no mundo: de cada três mortes, uma é causada por doença cardiovascular. O mal é o principal motivo de morte em pessoas de 40 a 65 anos e responsável por 20% de todos os óbitos em adultos acima dos 30 anos. O Brasil está entre os 10 países com mais mortes por doenças cardiovasculares, com 350 mil óbitos por ano. A principal doença é o derrame, seguido pelo infarto e pressão alta.

SERVIÇO

Uniderp | Dia Mundial do Coração

Data: 30 de setembro (sábado)

Horário: 8h às 11h

Local: Parque das Nações Indígenas

