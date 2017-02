Evento da ACICG voltado a gestores de RH vai discutir saúde mental e o poder da interação nas empresas

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza amanhã (11), a partir das 8h, no Yotedy Lounge, o primeiro Work Café do ano, com dois temas voltados para a capacitação de gestores de Recursos Humanos. A primeira palestra será ministrada pela professora Liliana Andolpho Magalhães, sobre Atualizações em Saúde Mental e Trabalho. A segunda discussão abordará o Poder da interação: Expectativa X Intenção, e será conduzida pela psicóloga, sócia diretora da empresa Arquitetura RH, de São Paulo, Izabela Mioto.

A programação do evento contempla discussões sobre a diferença entre intenção e expectativa; as diferenças entre reagir, agir e responder, e também a criação de um futuro sustentável mantendo a integridade às intenções dos participantes. As inscrições podem ser feitas na sede da ACICG, localizada na Rua 15 de novembro, 390, Centro, em frente à Praça Ary Coelho.

O Gestor da Escola de Varejo da ACICG, Moacir Pedreira Júnior, diz que a capacitação vai ao encontro das necessidades das empresas e dos gestores que pretendem aperfeiçoar seu método de trabalho. “O encontro vai proporcionar um diferencial no currículo dos participantes. As empresas precisam ser assertivas e o RH é um departamento vital para o funcionamento harmônico de qualquer empresa”, explica.

Mais informações sobre as palestrantes e os cursos podem obtidas por meio do site www.acicg.com.br, ou pelo telefone (67) 3312-5000.

Veja Também

Comentários