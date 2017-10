Estudo revela que 95% dos pacientes que fizeram cirugia bariátrica estão satisfeitos

Entre os pacientes que sofriam de obesidade mórbida no Brasil e passaram pela cirurgia bariátrica há um período de tempo entre cinco e sete anos, 95% disseram estar satisfeitos com a cirurgia bariátrica e 98% fariam acirurgia bariátrica novamente.

Entre os entrevistados, 65% mulheres e 35% homens, 95% melhoraram a sua autoestima e 88% estão mais vaidosos.

Estes são alguns dos resultados de um estudo científico divulgado, nessa quinta-feira (05), durante o XVIII Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que reúne até o próximo dia 07 de outubro mais de 1,6 mil cirurgiões e profissionais que atuam no tratamento da obesidade.

A pesquisa foi realizada entre os meses de março e maio de 2017, com 201 pacientes operados há mais de cinco anos e em diferentes regiões do Brasil.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, Caetano Marchesini, a obesidade se tornou a doença adquirida que mais preocupa os pesquisadores no mundo. “Nos últimos dez anos, segundo os dados do Ministério da Saúde, a obesidade no Brasil aumentou em 60% e a cirurgia bariátrica tem comprovado a sua eficácia na remissão de doenças associadas e melhoria da qualidade de vida dos pacientes operados”, disse Marchesini.

OUTROS NÚMEROS - De acordo com o cirurgião bariátrico responsável pelo estudo, Luiz Vicente Berti, que também é vice-presidente executivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), o objetivo da pesquisa foi avaliar hábitos e atitudes de operados e entender os resultados ao longo dos anos.

Entre os quesitos avaliados na pesquisa estão o perfil dos pacientes operados como faixa etária, sexo, escolaridade e estado civil, a satisfação dos entrevistados após cinco anos de cirurgia, o pós-operatório da cirurgia e se houve ganho de peso, remissão de doenças associadas à obesidade, atendimento por planos de saúde e estilo de vida do paciente antes e depois da cirurgia bariátrica.

De acordo com Berti, a população está cada vez mais informada sobre a cirurgia da obesidade para redução do estômago e o estudo comprovou isso.

“Cerca de 83% afirmam ter conhecimento do procedimento cirúrgico. Em 2007, este índice atingia 79%. Além disso, 46% dos obesos mórbidos tem pré-disposição em realizar o procedimento”, mencionou o autor do estudo, Luiz Vicente Berti.

Entre os pacientes entrevistados, 88% mantiveram-se dentro do percentual aceitável de recuperação de peso e dois terços estão satisfeitos com o peso atual.

Outro importante dado apontado pela pesquisa foi que a Diabetes deixou de existir para 68% dos entrevistados.

HÁBITOS MAIS SAUDÁVEIS - A prática de atividades físicas aumentou em 70% dos entrevistados após a realização da cirurgia bariátrica.

Hoje, 66% dos operados se alimenta de forma mais saudável do que antes da cirurgia bariátrica.

Em relação a alimentação, 97% dos pacientes comiam alimentos fritos e 58% deixaram de comer após a cirurgia

“Os alimentos predominantes nas refeições antes e após a cirurgia bariátrica eram açúcar refinado, farináceos e gordura, isso mudou entre 89% dos entrevistados. Hoje, os operados comem mais frutas, legumes e vegetais”, informa Berti.

Em relação ao consumo de bebidas alcóolicas o estudo apontou que 60% consumiam álcool antes da cirurgia, em contrapartida.

“Ao contrário do que se pensa, o estudo apontou que após o procedimento houve uma redução no consumo de bebida de 60% para 58%, sendo que destes pacientes a grande maioria reduziu a quantidade consumida”, demonstrou Berti

PARTICIPANTES – A pesquisa foi realizada em diferentes regiões do Brasil. Entre os médicos que contribuíram para a pesquisa estão Afonso Sallet, Roberto Rizzi, Alexandre Elias, Josemberg Campos e Thomas Szego.

Veja Também

Comentários