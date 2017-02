Estudo Norte Americano mostra ligação entre obesidade infantil e comerciais de fast-food

Poderia até parecer exagero, mas não é. Um estudo conduzido por profissionais do Institute of Personalized Medicine encontrou provas reais de que o cérebro de crianças entre 8 e 12 anos é altamente influenciado por comerciais de pizzas, hambúrgueres, cachorros quentes e outros alimentos pouco saudáveis.

O órgão chega a ser 3 vezes mais estimulado ao ver esse tipo de publicidade do que ao assistir outros tipos de comerciais. Durante a exposição dos vídeos, cerca de 80 crianças que tiveram seus cérebros escaneados por computadores, a mudança na atividade dos neurônios foi visível.

Os cientistas e profissionais de saúde sempre estimularam o consumo de comidas saudáveis e a partir deste estudo, uma verdadeira guerra está começando a ser travada contra esse tipo de publicidade em canais infantis e outras mídias.

As grandes redes de fast-food já oferecem alguns itens mais saudáveis em seus menus, mas dificilmente gastam algo com publicidade. A exceção que escapa à regra pode ser vista no recente marketing de mídia social para o aplicativo PedidosJá. Frutas, legumes, verduras, sucos saudáveis, smoothies e etc são facilmente vistos no perfil da empresa no Instagram.

Por enquanto, as empresas ainda estão contestando os resultados – preliminares, mas contundentes – e se negam a admitir tal hipótese. Quando elas se confirmarem, como parece ser o caso, eles terão muito o que explicar... E indenizar.

