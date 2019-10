Estimular brincadeiras ao ar livre possibilita uma infinidade de benefícios para as crianças

As brincadeiras são muito importantes no processo de desenvolvimento das crianças - Foto: Reprodução Prefeitura

As brincadeiras são muito importantes no processo de desenvolvimento das crianças. Em uma era em que tudo é muito digital, estimular as brincadeiras ao ar livre e que agucem a imaginação pode possibilitar uma infinidade de benefícios para os pequenos, além de ser uma importante ferramenta de interação com o mundo.

“As crianças se desenvolvem nas brincadeiras. Elas representam, ressignificam, interpretam e expressam no brincar as formas de relação com o outro. É nesse momento que a fantasia e a realidade interagem, criando uma experiência imprescindível para seu desenvolvimento”, explica Mariela Nicodemos Bailosa, psicóloga do Programa Viver Bem da Unimed Campo Grande.

Além disso, a brincadeira em ambientes externos permite às crianças maior socialização e, como consequência, contribui para que elas tenham condições de reconhecer e validar seus próprios sentimentos, desenvolver a empatia pelo outro e o amadurecimento. “Ela aprende, por exemplo, a respeitar regras, ganhar, perder, cooperar e competir, tudo de maneira saudável”, pontua a psicóloga.

Na brincadeira ao ar livre, tem-se uma exposição de cores, cheiros e texturas em que a criança não tem controle, o que exige dela um maior “jogo de cintura”, mais criatividade, coragem e tolerância às frustrações.

Seja no quintal, na rua da sua casa, na praça do bairro ou no parque da cidade, o brincar vai exigir movimentos e descobertas e as novas experiências vividas, principalmente as compartilhadas com os colegas, gerarão bem-estar, saúde mental e social entre os pequenos.