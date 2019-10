Estão abertas as inscrições para o 67º curso para gestantes da Unimed CG

Cabe destacar que o curso não é voltado apenas para mães de primeira viagem, já que a cada instante surgem novidades, as coisas se modernizam e facilitam a rotina com o bebê - Foto: Divulgação

Vem aí, mais uma edição do Curso para Gestantes. Promovido pelo Programa Viver Bem da Unimed Campo Grande, a 67ª do evento, que é um grande sucesso entre os pais, está com as inscrições abertas.

Gratuito e aberto a toda população, o curso acontece nos dias 04, 06,18 e 20 de novembro, das 19h às 21h, no auditório da Unimed CG, e tem como objetivo orientar os pais sobre os cuidados com o bebê e proporcionar, principalmente às mamães, mais saúde, bem-estar e uma gestação tranquila e segura.

Durante os quatro encontros uma equipe multiprofissional composta por médicos pediatra, ginecologista, obstetra e anestesista, além de enfermeiro, psicólogo e nutricionista, abordará temas importantes como a escolha da via de parto, nutrição no período da gestação e da amamentação, recepção do recém-nascido, vacinação, cuidados com o bebê, aspectos psicológicos na gestação e no pós-parto, entre outros assuntos que geram muitas dúvidas entre os pais.

"O curso é muito diferenciado porque conta com uma equipe especialista nessa área, o que possibilita sanar muitas dúvidas, medos e preocupações dos pais, mas principalmente das mamães. Percebemos que eles saem daqui bastante satisfeitos e tranquilos e esse é o nosso objetivo", explica a fisioterapeuta do Programa Viver Bem, Thaís da Cruz Jabrayan.

Cabe destacar que o curso não é voltado apenas para mães de primeira viagem, já que a cada instante surgem novidades, as coisas se modernizam e facilitam a rotina com o bebê.

O casal, Silvia Maria Koutchin e Tiago Koutchin, que estão à espera do primeiro filho, participaram da última edição do curso e contam um pouco sobre a experiência que tiveram.

"A gestação mexe muito com as emoções do casal, principalmente com a mulher, porque além da espera do bebê surgem muitas dúvidas, medos e preocupações, e o curso para gestantes da Unimed Campo Grande foi uma experiência maravilhosa para nós", fala a futura mamãe.

"Muitas dúvidas que tínhamos, foram tiradas pelos palestrantes que, além de explicarem na teoria, mostraram como funcionam na prática os cuidados que precisamos ter tanto com o bebê quanto com a mamãe. É muito interessante que não só a mãe, mas o pai também participe do curso, porque a chegada do bebê trará mudanças na vida dos dois", pontua Tiago.

Para informações e inscrições, entrar em contato pelo telefone (67) 3389-2500 ou pelo e-mail viverbem@unimedcg.coop.br

Serviço: A Unimed Campo Grande está localiza na Rua Goiás 695- Jardim dos Estados (entrada pela Rua da Paz).