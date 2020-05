Estado de São Paulo recebe 333 respiradores para tratar covid-19

O governo de São Paulo recebeu hoje (26) 333 respiradores importados da China e da Turquia que serão utilizados no tratamento de pacientes com coronavírus e que necessitam de ventilação mecânica em unidades de terapia intensiva (UTI). Do total de equipamentos, 133 vieram da China e 200 da Turquia.

Com a chegada desses equipamentos, o governo diz que será possível instalar novos leitos no estado. Antes disso, informou a administração estadual, os equipamentos serão montados, testados e calibrados no complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esses equipamentos serão instalados em hospitais da Grande São Paulo, em Piracicaba e no Ambulatório Médico de Especialidades (AME), de Campinas, que foi transformado em um hospital de campanha.

Os ventiladores pulmonares provenientes da China fazem parte da compra de 1.280 respiradores. Na última quarta-feira (20) já haviam chegado outros 50 aparelhos desta compra. O prazo de entrega total do pedido é até meados de junho, disse o governo.

Da Turquia, chegaram 200 respiradores de uma compra de 1,5 mil unidades. O restante deve chegar até o final de junho.

Além deles, o governo recebeu 150 ventiladores de transporte doados pelo Ministério da Saúde. Esses modelos de respiradores serão utilizados para transporte de pacientes entre serviços de saúde e para transporte entre setores dentro de um mesmo hospital.

Os aparelhos estão sendo distribuídos para a prefeitura de São Paulo e para hospitais da rede estadual. Também serão usados para equipar ambulâncias que fazem transporte de pacientes de hospitais do estado. São Paulo ainda aguarda a chegada de outros 450 aparelhos da esfera federal.