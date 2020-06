Especialistas apontam para problemas de saúde colaterais à pandemia

Outro problema gerado pelo medo do coronavírus é a falta de atendimento médico em casos graves - Foto: Divulgação

A pandemia de Covid-19 ocasionou mudanças em todo o mundo e todas as grandes alterações trazem consequências sociais, econômicas e ambientais, que podem acarretar em outros problemas de saúde, indo muito além do coronavírus. Todos esses outros problemas tem chamado a atenção de pesquisadores pelo planeta, que buscam conscientizar a importância de não negligenciar outras áreas fundamentais.

O problema mais preocupante é o da saúde mental. Praticamente todas as pessoas do mundo tiveram suas rotinas bruscamente alteradas, provocando um choque que pode trazer alguns transtornos. Além disso, ainda há o frequente medo da Covid-19, o isolamento social e todos os problemas econômicos.

A junção de todos esses fatores já provocou um aumento no número de casos de ansiedade e depressão relatados pelo mundo. Por isso, muitos profissionais da saúde mental estão oferecendo atendimentos gratuitos ou com preços reduzidos, visando amenizar os efeitos da pandemia em nossa mente. A psicóloga Nathani Souza, que escreve para o site Guia55, alerta para a necessidade de procurar ajuda em caso de perceber que a pandemia está afetando demais a mente, atrapalhando as atividades diárias e provocando muitas alterações no humor.

Outro problema que a pandemia trouxe é o grande aumento na quantidade de lixo hospitalar produzida. Com muitos hospitais no Brasil operando quase em sua capacidade máxima para tratar os pacientes da Covid-19, a produção de resíduos sobe consideravelmente, de um modo que algumas cidades não são capazes de lidar, principalmente aquelas que não possuem um bom planejamento na área. Este lixo, se operado de maneira incorreta, pode acarretar novos problemas de saúde e até outras epidemias.

A fome também preocupa. O desemprego provocado pelo coronavírus foi enorme, a ponto de não haver previsão para a recuperação da economia em diversos países do mundo. Com isso, a população mais vulnerável acaba sofrendo muito, as desigualdades aumentam e a fome passa a ser um problema ainda maior.

A ONU alertou que a pandemia pode levar 260 milhões de pessoas à situação de fome – número maior do que toda a população brasileira e quase o dobro da estimativa do ano passado. Nos Estados Unidos, mesmo com um grande programa de auxílio à população, o problema da fome já demonstra crescimento.

A desinformação e o desespero causados pela pandemia também podem ter consequências drásticas. Muitas pessoas estão utilizando antibióticos sem recomendação médica, acreditando que isso pode prevenir ou amenizar os efeitos da Covid-19. Especialistas vêm alertando sobre o perigo dessa ação, já que o uso desenfreado de antibióticos pode tornar a população menos resistentes a novas bactérias, aumentando os riscos de outra pandemia.

Por fim, outro problema gerado pelo medo do coronavírus é a falta de atendimento médico em casos graves. Muita gente tem evitado procurar hospitais, mesmo com grandes problemas de saúde, o que vem aumentando as mortes em situações que poderiam ser revertidas com o devido atendimento.