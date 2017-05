Espaço da Criança é inaugurado na UBSF Vida Nova

A Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) Aquino Dias Bezerra – Vida Nova, localizada no extremo norte de Campo Grande, inaugurou o Espaço da Criança, área destinada para acolhimento de pacientes infantis com o objetivo de entreter e facilitar as consultas médicas dos pequenos. A unidade integra a Rede de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau).

O evento de abertura aconteceu nesta terça-feira (16) e contou com a presença de alunos do Centro de Educação Infantil Nilda de Almeida Coelho. Na área reservada e que vai funcionar como uma sala de espera, estão disponíveis brinquedos, bonecas, jogos lúdicos e diversos materiais para atender crianças de 6 meses até 8 anos que vão a unidade acompanhados dos pais ou responsáveis enquanto aguardam o atendimento. A expectativa é que mais de 10 atendimentos sejam realizados por dia.

Os brinquedos foram doados pelos próprios profissionais da unidade com o apoio da comunidade, que entendeu a necessidade de instalar um espaço destinado ás crianças.

A ideia surgiu após a implantação de um espaço semelhante na Sala da Odontologia da unidade, onde as crianças aguardavam para serem atendidas e contribuía com a receptividade na hora da consulta.

O Espaço da Criança vai servir, também, para o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) avaliar o comportamento de determinadas crianças, como o convívio social, a afetividade e estrutura emocional. O núcleo é formado por diversos profissionais, como assistente social e psicólogo.

