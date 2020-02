Com riscos a saúde humana, pragas urbanas podem ser evitadas com alguns cuidados

Campo Grande (MS) – Nos dias mais quentes do verão aumentam as pragas urbanas como baratas, ratos, escorpiões e mosquitos, transmissores de doenças como dengue, zika e chikungunya. O clima quente e úmido favorece a reprodução das pragas que oferecem riscos a saúde humana, mas que podem ser afastadas com medidas simples de higiene.

A principal delas é a prevenção, esclarece o médico responsável clínico do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica (Civitox), Sandro Benites. “Uma cidade limpa evita uma série de doenças. Um mutirão contra a sujeira pode evitar a praga do escorpião, e ajuda a evitar também o mosquito transmissor da dengue, chikungunya, e a leishomaniose”, destaca o toxicologista.

Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) mostram que em 2019 foram registrados em Mato Grosso do Sul, 3.748 casos de acidentes com animais peçonhentos. Foram 2.308 casos de acidentes por escorpião, seguido de 507 casos por serpente, 385 casos de abelhas, 207 aranhas, 192 casos por outros animais e 41 ignorados/ branco.

O Portal MS lista algumas medidas simples que podem ajudar a manter as pragas longe das residências, evitando as visitas indesejáveis e reduzindo o numero de acidentes com crianças e adultos.

Lixo: Manter a limpeza e higiene é um dos fatores principais. Evitar acumulo de entulhos, caixas de papelão, telhas, galhos e tudo que possa servir de esconderijo ou criadouro. É importante armazenar o lixo em local adequado, preferencialmente em recipientes bem fechados. Ao menos uma vez por semana lavar e desinfetar o ambientes e latas em que o lixo é jogado. Manter as caixas d’água com a limpeza em dia e sempre bem fechadas. Também é importante manter fechados os ralos da residência.

Dentro de casa: Sempre inspecione roupas, calçados, toalhas de banho e de rosto, roupas de cama, panos de chão e tapetes, antes de utilizá-los. Afaste camas e berços das paredes, e evite pendurar roupas fora dos armários. Cuide para que lençóis ou cobertores encostem no chão. Outra medida necessária é impedir o acesso das visitas indesejadas para o interior dos ambientes. Isso pode ser feito utilizando ralos abre e fecha, mantendo todas as frestas de portas e janelas isoladas, ficar de olho em rejuntes quebrados. Nivele as frestas de calçadas, pisos, paredes e portas.

Quintais: Para a área externa são os mesmos cuidados, com adicional de manter a grama aparada, não colocar as mãos em tocas ou buracos na terra, ocos de árvores, cupinzeiros, ou em locais que contenham lenhas ou pedras. Caso seja necessário mexer nestes locais, recomenda-se o uso de um pedaço de madeira ou enxada.

O Civitox é um dos centros pioneiros na área da toxicologia clínica, no Brasil. O Centro faz parte da Secretaria Estadual de Saúde (SES), e atua com foco em orientar, informar, e sugerir conduta para os casos de envenenamentos em humanos e animais, além de promover palestras, e ações de vigilância, assessoria, notificação e investigação toxicológica.

Todo acidente por animal peçonhento deve ter atendimento realizado em uma unidade de saúde, para assistência médica emergencial e avaliação clínica do envenenamento. Ligue para o Civitox para suporte técnico-científico, orientação, conduta, em toxicologia clínica, e notificação, pelos telefones 0800 722 6001, (67) 3386-8655 ou 150.

Dengue

Com o período de alta incidência do mosquito Aedes Aegytpi, o Governo do Estado por meio da SES, distribuiu 9.600 litros de inseticida Malathion e 100 kg de larvicida pyriproxefen para as prefeituras dos municípios. A quantidade que cada cidade irá receber será baseada no número de notificações no Sistema de Agravo de Notificações (Sinan).

As ações de combate no estado, também incluem a distribuição de 4,5 mil uniformes, 2,6 mil bolsas de lonas totalmente equipadas, 880 máscaras, 620 macacões, 2 mil luvas ecológicas, 1 mil botinas, 4,5 mil filtros, 170 bonés, 1 milhão de sacos de lixos, 630 óculos de proteção, 1 milhão de folders, 700 faixas, 20 mil cartazes, 1,6 mil banners.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Foto: Divulgação