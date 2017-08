Esclerose Múltipla atinge mais de 40 mil pessoas no Brasil

Nesta quarta-feira, 30 de agosto, serão realizadas ações em todo o Brasil para marcar o Dia Nacional de Conscientização da Esclerose Múltipla. A doença, ainda pouco conhecida pela população, atinge mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo mostram os dados da Federação Internacional de Esclerose Múltipla, sendo em sua maioria mulheres, na faixa dos 20 aos 50 anos. Só no Brasil são mais de 40 mil casos da doença, de acordo com a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (ABEM).

Para o neurologista do aplicativo Docway, Dr. Eric Grossi, a grande dificuldade está justamente na falta de informações sobre a doença. “A grande maioria da população, inclusive os médicos não neurologistas, não sabe o que é a Esclerose Múltipla, seus sintomas e tratamento. Por esse motivo é tão importante alertamos sobre o assunto”, comenta o especialista. Os primeiros aspectos que devem ser esclarecidos são: a Esclerose Múltipla não é uma doença mental, não é contagiosa, existem sim, métodos de prevenção e apesar de não existir cura, com os avanços da medicina hoje, é possível tratar os sintomas e, mais importante, retardar o processo de evolução da doença.

“A Esclerose Múltipla é uma doença neurológica, crônica e autoimune, onde as células de defesa do próprio organismo atacam o sistema nervoso central o que provocam lesões cerebrais e medulares. Com causas desconhecidas, a doença passou a ser foco de estudos no mundo todo, o que tem ajudado de forma significativa na melhoria de vida dos pacientes”, detalha Grossi. Segundo o médico, a grande maioria dos casos acontecem em mulheres jovens, e pode ter os mais variados sintomas como: cegueira súbita, visão dupla, fraqueza muscular, alteração do equilíbrio ou da coordenação motora, fadiga intensa, depressão, dores articulares, além de disfunções intestinais e na bexiga.

Existem algumas doenças que têm sintomas semelhantes aos do Esclerose Múltipla, e só um médico especialista será capaz de identificar corretamente. Em caso de suspeitas da doença, é importante que a pessoa procure um neurologista para que ele possa investigar, chegar ao diagnóstico correto e começar o tratamento. "Vale ressaltar que existem três formas de esclerose múltipla, sendo a mais comum no Brasil, aquela que evolui de forma paroxística, ou seja, em crises de sintomas agudos (denominados surtos) e períodos longos de calmaria (denominados de remissão, onde há melhora ou ausência de piora). Até pouco tempo, somente as crises eram tratadas, mas já há alguns anos, dispomos de medicamentos, inclusive distribuídos pelo sus, que ajudam a evitar essas crises, melhorando assim a evolução da doença”, explica.

Os tratamentos hoje disponíveis, reduzem a atividade infamatória causadora das lesões no sistema nervoso central, contribuindo para uma redução da incapacidade e melhorando a qualidade de vida dessa pessoa. “Estamos avançando quanto ao conhecimento e os tratamentos da Esclerose Múltipla, mas é um longo caminho, por isso, um acompanhamento adequado faz toda a diferença na vida do paciente. Cada caso é um caso diferente, todos devem ser avaliados e tratados individualmente, chegando assim ao melhor tratamento possível para cada paciente”, completa o neurologista.

Veja Também

Comentários