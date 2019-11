Esacheu Nascimento é reeleito presidente da Santa Casa de Campo Grande

Dr. Esacheu Nascimento - Fotos: Divulgação Santa Casa

Na última sexta-feira (8), o atual presidente, Dr. Esacheu Nascimento, reelegeu-se para o triênio (2020-2023) juntamente da nova diretoria corporativa e os novos conselheiros de administração e fiscal, por meio da chapa "Somos todos Santa Casa" na Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande (ABCG-Santa Casa).

A nova diretoria corporativa ficou constituída pelo presidente, Dr. Esacheu Nascimento, vice-presidente, Heber Xavier, diretor secretário, Heitor Rodrigues Freire, diretora secretária adjunta, Alir Terra Lima, diretor de finanças, João Nelson Lyrio, e diretor de finanças adjunto, José de Oliveira Souza. E, os novos conselheiros de administração que atuarão por seis anos são: Alir Terra Lima, Arly Rosa Serra, Esacheu Nascimento, Heber Xavier, Heitor Rodrigues Freire, João Carlos Polidoro da Silva, José de Oliveira Sousa, Marcos Aurélio Vinholi e Persio Ailton Tosi. Para o Conselho Fiscal e Suplentes da ABCG-Santa Casa ficou assim definido: Nasser Mústafa, Valdir José Dall’Angol Zanun, Valdir Osvaldo Junior, Antônio Urban Filho e Edson Alceu Lazaroto.

Na oportunidade, também foi eleita a Comissão de Ética (triênio 2020-2023) que será constituída por Carlos Roberto Taveira, Guilherme Ramão Salazar, Hélio Gustavo Bautz Dallacqua, Juliana Cláudia Honório Lyrio, Renato Katayama, Ronaldo Cunha e Sidney Roberto Rivas.

A nova diretoria corporativa e os novos conselheiros de administração e fiscal, por meio da chapa “Somos todos Santa Casa”

A diretoria assumiu o mandato com a determinação de doar voluntariamente seu tempo em favor da recuperação do hospital, seja no aspecto material, seja no institucional, e já realizou vários progressos como, por exemplo, a entrega da Unidade de Trauma, a total modernização do Centro Cirúrgico, a construção do Centro Obstétrico na maternidade da Santa Casa, total modernização na ala A do 4º andar, alas A e C do 5º andar.

Dr. Esacheu Nascimento já registrou grandes conquistas em favor do atendimento à saúde dos sul-mato-grossenses

Quando a chapa é única na eleição, a votação pode ser por aclamação

A diretoria eleita hoje tomará posse no dia 2 de janeiro de 2020 e, desde já, assumiu o compromisso de seguir com uma gestão transparente, inovadora e unida em prol de uma Santa Casa cada vez mais promissora.