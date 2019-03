Envelhecer não é sinônimo de dormir mal

Segundo o neurologista e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, Dr. Marcílio Delmondes Gomes, a maioria dos idosos sentem dificuldades em dormir devido a alguns hábitos que costumam ter durante o dia - Foto: Divulgação

Os idosos apresentam comportamentos relacionados ao sono diferente dos jovens: muitas pessoas que estão na terceira idade chegam a dormir até uma hora e meia a menos do que quando tinham 20 anos e, diferente do que se pensava, não se sentem descansadas, segundo dados de um estudo do Deaconess Medical Center.



Segundo o neurologista e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, Dr. Marcílio Delmondes Gomes, a maioria dos idosos sentem dificuldades em dormir devido a alguns hábitos que costumam ter durante o dia. “As pequenas sonecas, a inatividade durante o dia e a má alimentação, principalmente durante a noite, podem desregular o sono em qualquer idade, mas esse problema costuma ser ainda mais perturbador na terceira idade. O sono deve ser reparador em todas as idades, desde a infância até a velhice”, conta o médico.



É durante o sono que várias funções, sejam físicas ou mentais, são reguladas e garantem o funcionamento geral do organismo. É importante dormir bem, seja qual for a sua etapa de vida. "Dormir mal pode causar complicações graves como a obesidade, depressão, hipertensão e diabetes. Além disso, esses problemas podem surgir principalmente quando as pessoas chegam a terceira idade, acarretando em outras complicações nessa fase, como ansiedade e indisposição", reforça o neurologista.



Higiene do sono

Alguns pequenos cuidados na hora do sono podem ajudar o idoso a dormir melhor, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

“Evite dormir durante a tarde; tome cuidado com os estimulantes: café, chocolate, chá, energéticos e cigarros; pratique exercícios durante o dia; não se exponha a luzes excessivas durante a noite, como TV e celular; utilize o quarto apenas para dormir e não tome remédios por conta própria. Caso ainda sinta dificuldades para dormir, procure ajuda médica”, finaliza o especialista.



É tema de campanha nacional

Com o slogan “dormir bem é envelhecer com saúde”, a “Semana Nacional do Sono”, promovida pela Associação Brasileira do Sono, acontece entre os dias 11 e 17 de março. Essa campanha nacional busca conscientizar sobre a importância da quantidade e da qualidade do sono, para que todos possam usufruir uma melhor qualidade de vida quando chegar a terceira idade.