Entidades médicas flexibilizam jejum para alguns exames

As sociedades brasileiras de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, de Cardiologia e de Análises Clínicas decidiram oficialmente flexibilizar a obrigatoriedade do jejum de 12 horas para os exames de colesterol e triglicérides.

O farmacêutico-bioquímico Fernando Bacelar disse que é muito mais fidedigno um dado do paciente, duas horas após ele se alimentar, do que esse jejum, pois vai levar a um dado muito mais real. Esse novo parâmetro traz para o exame clínico e laboratorial um melhor prognóstico e um melhor entendimento dessa conjuntura do dia-a-dia do paciente.

