Em último dia na Ary Coelho, Trailer tem vacina contra Sarampo e Influenza

O público alvo da campanha de Sarampo são pessoas de 20 a 49 anos de idade indiscriminadamente - ( Foto: Divulgação/ CGNotícias)

Essa sexta-feira (19) é o último dia do trailer da vacinação na Praça Ary Coelho, e estão sendo aplicadas doses para combater o Sarampo e a Influenza. O ponto está montado desde quarta-feira e já aplicou mais de 375 doses.

O trailer foi instalado na entrada da praça com o objetivo de aplicar o maior número possível de doses, uma vez que a circulação no centro da cidade é maior que nos bairros e praticamente toda a população é público alvo de uma das duas campanhas. Somente nos dois primeiros dias em que o ponto estava instalado no local, 241 pessoas procuram a vacina contra Influenza e 134 tomaram a tríplice viral – que imuniza contra o sarampo.

Para imunizar contra a Influenza a pessoa tem que estar dentro de pelo menos um desses grupos: crianças de seis meses até cinco anos de idade, gestantes, trabalhadores da área da saúde, puérperas, adultos de 55 a 59 anos, idosos com mais de 60 anos, indígenas, pessoas com deficiência, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional, professores de escolas públicas e privadas, profissionais da segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais do transporte coletivo e pessoas com comorbidades.

O público alvo da campanha de Sarampo são pessoas de 20 a 49 anos de idade indiscriminadamente, ou seja, mesmo que a pessoa já possua alguma dose do imunobiológico, ela será vacinada novamente. A decisão foi tomada para conter o surto de Sarampo que acontece desde 2018 em diversas partes do país.

Até o momento 211.804 pessoas procuraram as unidades de saúde da Capital para se imunizar contra a influenza, isso corresponde a 83,85% do público alvo. Para tomar a tríplice viral, que protege contra o sarampo, apenas 4.404 pessoas estiveram nas unidades, e como ela é uma dose que está prevista no calendário de vacinação de crianças, não há uma meta estabelecida pelo Ministério da Saúde. Essas vacinas são oferecidas em todas as UBSs e USFs de Campo Grande.