Em obras, pronto socorro de Maracaju será equipado pelo Governo do Estado

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja reafirmou nesta semana seu compromisso em equipar o pronto socorro de atendimento médico de Maracaju, que está em construção ao lado do Hospital Municipal Soriano Corrêa da Silva. “O Estado já está comprando os equipamentos. A obra está finalizando. Depois de pronta, vamos inaugurar o novo pronto socorro com todos os equipamentos para atender a população”, afirmou.

A construção é custeada com recursos de emendas parlamentares do então deputado federal Geraldo Resende e do então senador Waldemir Moka, além de contrapartida da Prefeitura Municipal de Maracaju. São cerca de R$ 2,5 milhões de investimentos. “A expectativa é de que o pronto socorro fique pronto em outubro deste ano”, adiantou Geraldo Resende, que hoje ocupa o cargo de secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul.

Conforme o secretário, a unidade médica vai suprir a demanda absorvida pelo hospital municipal, já que Maracaju não possui uma unidade de saúde 24 horas. O Hospital Soriano Corrêa da Silva presta cerca de 3,5 mil atendimentos por mês, além de realizar 170 cirurgias/mês. O pronto socorro terá 1.200 metros quadrados de área construída e será dotado de 11 leitos de observação, além de toda a estrutura da urgência e emergência.

Maternidade

Outra unidade de saúde que vai ampliar o atendimento médico em Maracaju é a maternidade municipal. O processo licitatório para a construção do local anexo ao Hospital Soriano Corrêa da Silva está em andamento na prefeitura. O custo estimado da obra é de R$ 1,5 milhão, sendo R$ 500 mil de emenda parlamentar do então deputado Resende e R$ 1 milhão do Governo de Mato Grosso do Sul.

A nova maternidade vai melhorar a qualidade do atendimento de mulheres e crianças recém-nascidas. A estrutura será ampla e moderna, com 515,25 metros quadrados de área construída e destaque para três salas pré e pós parto, com banheiro e jardim de inverno; três salas de enfermagem; duas salas pós-enfermagem com banheiro; um jardim de inverno coletivo, dois consultórios ginecológicos com banheiros; uma sala de mamografia; e uma sala de múltiplo uso.

Custeio da saúde

Atualmente, o Governo do Estado contribui com o custeio da saúde pública em Maracaju com o repasse anual de R$ 1,9 milhão – R$ 159,4 mil por mês. Própria do tesouro estadual, a verba é repassada do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, que fica responsável pela distribuição ao Hospital Soriano Corrêa da Silva.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)