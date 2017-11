Em mobilização estadual, Vigilância Sanitária inicia ações de conscientização ao uso de antibióticos

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria de Vigilância Sanitária, em parceria com as coordenadorias municipais, iniciou esta semana um cronograma de ações voltadas ao uso consciente de antibióticos. As ações fazem parte da Semana Mundial de Uso Consciente de Antibióticos, realizada de dia 13 a 17 de novembro, com o objetivo de engajar a sociedade e os diversos órgãos em saúde sobre a resistência aos antibióticos e suas consequências na saúde pública.

Em Mato Grosso do Sul, as coordenadorias municipal e estadual, com o apoio das Comissões de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), farão visitas aos principais hospitais de Campo Grande (HRMS, Santa Casa, HU e Hospital da Cassems) para orientações e distribuição de material informativo junto às equipes médicas dos hospitais.

Já na manhã de quinta-feira (16.11), a Coordenadoria Estadual de Vigilância Sanitária estará na Praça Ary Coelho com acadêmicos do curso de Farmácia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) na ação “Farmacêuticos na Praça”, onde serão distribuídos materiais informativos para a população e também ações de fiscalização em drogarias em que há suspeitas ou denúncias de venda de antibióticos sem receita médica.

Superbactérias e mobilização nacional

Os antibióticos são medicamentos utilizados para eliminar as bactérias e tratar as doenças provocadas por elas. A resistência aos antibióticos é um mecanismo para se defenderem quando são expostas repetidas vezes e por longos períodos aos antibióticos. Uma defesa natural das bactérias que pode ser transferida para outras bactérias no meio-ambiente e para as gerações seguintes, com alta capacidade de disseminação. Apesar de ocorrer naturalmente, o problema tem se agravado a partir do uso inadequado de antibióticos tanto na saúde humana quanto dos animais. Por isso, está cada vez mais difícil tratar um crescente número de infecções, onde a resistência aos antimicrobianos está sendo considerada uma das maiores preocupações globais em saúde pública

Convocando a sociedade para esse enfrentamento, a Organização Mundial de Saúde (OMS) promove a Semana Mundial de Uso Consciente de Antibióticos. Com o tema “Procure recomendação de um profissional de saúde qualificado antes de tomar antibióticos”, a semana mundial de uso consciente dos antibióticos busca alertar a sociedade para esse recurso precioso. Antes de tomá-los, é importante que as pessoas busquem orientação. Isso não só garante que os pacientes tenham o melhor tratamento, mas o uso responsável de antibióticos também ajudará a reduzir a ameaça de resistência aos antibióticos.

Jefferson Gonçalves – Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Fotos: Divulgação